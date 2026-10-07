Niko Kovac übt deutliche Kritik an der langen Länderspielphase - und vermeldet schlechte Nachrichten bei Jungstar Konstantinos Karetsas.

Niko Kovac hat unmissverständlich klargemacht, dass ihm die jüngst abgelaufene Länderspielphase deutlich zu lang war. Der Trainer von Borussia Dortmund ärgerte sich über die hohe Belastung für seine Spieler – die zum Teil verletzt oder erkrankt von ihren Nationalmannschaften zurückgekehrt sind.

„Ich fand, es war definitiv zu lang. Wenn man vier Spiele spielen muss, viele Reisereien – die Kader sind eigentlich relativ klein – das heißt, dass unsere Spieler viele Spiele machen. Wir haben jetzt zwei Spieler, die sind ein bisschen verkühlt“, erklärte Kovac.

Niko Kovac ist mit der Länderspielpause nicht zufrieden Niko Kovac ist mit der Länderspielpause nicht zufrieden © IMAGO/HMB-Media

Der zweite Erkrankte neben Daniel Svensson ist Konstantinos Karetsas, der für Griechenland in allen vier Partien in der Nations League auf dem Platz stand. „Dass Kosta bei uns ein bisschen mehr gespielt hat als wir uns das vorgestellt haben, hat man auch gesehen“, sagte der Coach.

Kovac: Karetsas für nächstes Bundesliga-Spiel fraglich

Kovac weiter: „Er ist jetzt auch einer, der erkrankt ist. Er ist einer, der durch die vielen Spielminuten und die viele Reiserei mitgenommen ist. Wir werden schauen, wie es für das Wochenende aussieht.“

Einen Austausch mit der griechischen Auswahl habe es gegeben. Deren Trainer Ivan Jovanovic hatte vor dem zweiten Spiel seines Teams gegen Deutschland erklärt, dass er bei der Spielerauswahl keine Rücksicht auf die Vereinstrainer nehmen könne. Ausnahmen werde es nicht geben, hatte er verkündet.

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Kovac, der einst für sein Heimatland Kroatien an der Seitenlinie stand, zeigte generell Verständnis für die Nationaltrainer. Er verwies jedoch auch darauf, dass es mittlerweile kaum noch Freundschaftsspiele gebe und die Belastung stets hoch sei, weil immer die besten Spieler gebraucht werden: „Deshalb ist es von Klubseite sicher total inakzeptabel, dass man vier Spiele am Stück hat.“

Auch ein weiterer BVB-Star angeschlagen

Sein Team habe „jetzt nicht nur die Problematik, dass wir Kranke oder den ein- oder anderen Verletzten haben, sondern wir haben auch überhaupt keinen Rhythmus. Wir fangen jetzt alle irgendwo an, jetzt müssen wir den Rhythmus, den wir vorher hatten, wieder aufbauen“.

Das alte System, mit jeweils zwei Länderspielen pro Abstellungsphase, habe ihm „persönlich besser gefallen. Es geht einfach darum, dass die Jungs eine ganz andere Belastung und Steuerung haben“. Die neue Spielplan-Version mit einer längeren Länderspielperiode wurde für die aktuelle Saison eingeführt.

Bei allem Verständnis verwies Kovac neben Karetsas auch auf Julian Ryerson, der nach einem Zusammenprall bei der norwegischen Nationalmannschaft ebenfalls angeschlagen zurückgekehrt sei. Auch bei diesem sei noch nicht klar, ob er für das Freitagsspiel gegen Werder Bremen in Frage komme.

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