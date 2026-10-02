Borussia Dortmund muss womöglich den nächsten verletzungsbedingten Ausfall in der Defensive verkraften. Auch Julian Ryerson kehrt vorzeitig von der Nationalmannschaft zurück.

Dem BVB droht die nächste Hiobsbotschaft in der Abwehr: Nach Nico Schlotterbeck kehrt auch Julian Ryerson verletzungsbedingt vorzeitig von seiner Nationalmannschaft zurück.

Ryerson wurde bei der 1:2-Niederlage seiner Norweger in Wales bereits in der 16. Minute ausgewechselt. Beim Außenverteidiger bestand bereits nach dem Auftakt in der Nations League gegen Dänemark der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, für das Spiel in Wales hatte er sich aber fit gemeldet.

Julian Ryerson kehrt vorzeitig zum BVB zurück Julian Ryerson kehrt vorzeitig zum BVB zurück © IMAGO/Action Plus

„Er hatte keine Probleme, er hat aber in einem der ersten Zweikämpfe einen Schlag abbekommen“, sagte Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken auf einer Pressekonferenz. In norwegischen Medien war zudem von einer Rippenverletzung die Rede.

Droht auch Ryerson eine Zwangspause?

Zu weiteren Untersuchungen soll Ryerson daher vorzeitig nach Dortmund zurückkehren. Für das Länderspiel am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Portugal ist der 28-Jährige somit keine Option.

Ein Ausfall wäre ein weiterer Schlag für die Defensive der Dortmunder. Am Samstag verletzte sich bereits Abwehrchef Nico Schlotterbeck im Training der deutschen Nationalmannschaft am Sprunggelenk.

Nach der Länderspielpause ist der BVB am nächsten Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER) zum Auftakt des sechsten Spieltags gegen Werder Bremen gefordert.

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