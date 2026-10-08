BVB-Boss Cramer spricht über Sammer-Zukunft

Wie geht es bei Borussia Dortmund mit Matthias Sammer weiter? BVB-Boss Carsten Cramer äußert sich zur Zukunft des externen Beraters.

Borussia Dortmund hat erstmals offiziell die Vertragsverlängerung mit Berater Matthias Sammer bis 2028 bestätigt.

„Es geht weiter. Matthias hat einen Vertrag bis 2028 bei uns. Darauf haben wir uns schon im Sommer verständigt, dass wir die gemeinsame Zusammenarbeit fortsetzen“, sagte der neue Klubchef Carsten Cramer dem SID.

Matthias Sammer (r.) hat beim BVB einen Vertrag bis 2028 Matthias Sammer (r.) hat beim BVB einen Vertrag bis 2028 © IMAGO/Kirchner-Media

BVB-Boss Cramer äußert sich zu Sammer-Gerüchten

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, Sammers Zukunft im Verein sei offen. Diesen tritt Cramer entgegen. „Wir arbeiten mit ihm sehr gerne zusammen, wir schätzen ihn sehr“, betonte der 57-Jährige. „Wir sind sehr froh, dass er auf unserer Seite ist, auf unserer Tribüne sitzt, viel im Hintergrund arbeitet und seine Erfahrung zur Verfügung stellt. Das ist gut so.“

Der BVB hat Ende September auch die Verträge mit seinem Geschäftsführer-Trio (zudem Lars Ricken und Thomas Treß) verlängert. Im Zuge dessen stieg Cramer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung auf. Sammer, der für den BVB fünf Jahre lang gespielt hat und später Teil des Trainerteams wurde, berät den Verein seit 2018.

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