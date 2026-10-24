Bundesliga heute: Paderborn gegen HSV LIVE im TV, Livestream & Liveticker

Der SC Paderborn 07 empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV reist mit drei Bundesliga-Siegen in Folge zum SC Paderborn 07. In der Home Deluxe Arena steigt heute Nachmittag ab 15.30 Uhr das nächste Duell.

Für die Ostwestfalen ist es das 75. Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte, während der HSV seine jüngste Serie ausbauen will.

Bundesliga heute: Paderborn – HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Der SC Paderborn 07 weist in der laufenden Bundesliga-Saison mit 5,8 den niedrigsten Expected-Goals-Wert der Liga auf und gab mit 18 Schüssen aufs Tor ebenfalls die wenigsten aller Teams ab. Steffen Tigges ist dabei der auffälligste Paderborner Angreifer: Der Stürmer erzielte zuletzt erstmals in seinem 39. Pflichtspiel für den SCP ein Tor und einen Assist in einer Partie. Mit zwei Treffern und einer Vorlage war Tigges bislang an drei der fünf Paderborner Saisontore direkt beteiligt.

HSV kommt mit drei Siegen in Serie nach Paderborn

Der Hamburger SV feierte erstmals seit der Bundesliga-Rückkehr 2025 drei Siege nacheinander. Eine längere aktuelle Siegesserie gibt es in der Bundesliga nicht, nur Bayer 04 Leverkusen steht ebenfalls bei drei Erfolgen in Folge.

Miro Muheim traf zuletzt in zwei Bundesliga-Partien hintereinander, nachdem er in seinen ersten 29 Einsätzen im Oberhaus ohne Tor geblieben war. Mit zwei Toren und einem Assist ist der Schweizer Hamburgs Topscorer in dieser Saison.

SC Paderborn 07 gegen Hamburger SV: Die jüngsten Duelle

Der Hamburger SV ist seit fünf Pflichtspielen gegen den SC Paderborn 07 ohne Sieg und verbuchte in diesem Zeitraum zwei Unentschieden sowie drei Niederlagen. In den ersten zwölf Pflichtspielduellen hatte der HSV dagegen achtmal gewonnen.

Wird SC Paderborn 07 gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SC Paderborn 07 gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.