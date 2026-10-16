Eintracht Frankfurt empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute Abend um 20.30 Uhr empfängt Eintracht Frankfurt den 1. FC Köln im Deutsche Bank Park zum Freitagsspiel der Bundesliga.

Die Eintracht hat nach fünf Bundesliga-Partien fünf Punkte auf dem Konto und damit den schwächsten Saisonstart seit fünf Jahren hingelegt, als sie zu diesem Zeitpunkt in der Saison 2021/22 erst vier Zähler gesammelt hatte.

Bundesliga heute live: Frankfurt – Köln im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Die 16 Gegentore bedeuten zugleich einen neuen Frankfurter Negativrekord nach fünf Spielen; erst in der Vorsaison hatte der bisherige Klubhöchstwert bei 13 Gegentreffern gelegen.

1. FC Köln: René Wagner zieht Mut aus dem Derbysieg

René Wagner erklärte vor dem Auftritt des 1. FC Köln, seine Mannschaft werde aus dem Derbysieg gegen Borussia Mönchengladbach „viel Mut ziehen“. Auswärts wartet der Effzeh allerdings seit 15 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg und verbuchte in diesem Zeitraum sechs Unentschieden sowie neun Niederlagen. Länger blieb Köln im Oberhaus nur zweimal ohne Auswärtserfolg, zuletzt 2017 mit 16 Partien.

Eintracht Frankfurt und 1. FC Köln mit Remis-Serie im Deutsche Bank Park

In der Vorsaison punktete Eintracht Frankfurt in beiden Bundesliga-Spielen gegen den 1. FC Köln, nachdem die Eintracht gegen den Effzeh zuvor 2020/21 letztmals in beiden Saisonduellen Zähler geholt hatte. Die vergangenen vier Bundesliga-Duelle beider Klubs in Frankfurt endeten jedoch jeweils unentschieden: Dreimal stand es 1:1, in der Vorsaison trennten sich beide Teams im Deutsche Bank Park 2:2.

Wird Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.