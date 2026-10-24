Der 1. FC Köln empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Gegen keinen anderen Verein feierte der 1. FC Köln in der Bundesliga so viele Siege wie gegen den FC Schalke 04: 40-mal setzte sich der Effzeh durch. Im RheinEnergieStadion treffen beide Klubs heute Nachmittag um 15.30 Uhr in der Bundesliga aufeinander. Köln geht mit sieben Punkten aus sechs Spielen in die Partie, Schalke steht bei fünf Zählern.

Bundesliga heute: Köln – Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Der 1. FC Köln ist zu Hause seit drei Bundesliga-Spielen unbesiegt und holte dabei mit zwei Siegen und einem Unentschieden sieben Punkte. Mehr Zähler nach den ersten drei Heimspielen einer Bundesliga-Saison hatte Köln zuletzt 1982/83 gesammelt, damals waren es umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel neun Punkte.

Defensiv wartet der Effzeh allerdings seit 20 Bundesliga-Partien auf eine weiße Weste – gegen Schalke droht die Einstellung des Vereinsrekords aus dem Jahr 2020.

Schalke mit der schwächsten Offensive

Der FC Schalke 04 verlor zuletzt erstmals unter Miron Muslić zwei Ligaspiele nacheinander. Mit erst vier Treffern stellen die Knappen die schwächste Offensive der laufenden Bundesliga-Saison und blieben bereits viermal ohne Torerfolg.

Köln mit langer Serie gegen Schalke

Der 1. FC Köln ist seit zehn Bundesliga-Duellen mit dem FC Schalke 04 ungeschlagen, fünf Siege und fünf Unentschieden stehen in dieser Serie zu Buche. Auch die vergangenen beiden Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga 2024/25 gewann Köln.

Schalke-Torhüter Loris Karius wehrte in dieser Bundesliga-Saison 81 Prozent der Bälle auf seinen Kasten ab; nur Stuttgarts Dennis Seimen kommt ligaweit auf eine höhere Quote.

Wird 1. FC Köln gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird KOE gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Köln gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.