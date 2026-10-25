Bundesliga heute: Freiburg – Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Sport-Club Freiburg empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 17.30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Freiburg empfängt den FC Bayern München heute Nachmittag um 17.30 Uhr im Europa-Park Stadion. Die Münchner reisen ohne ihren erkrankten Cheftrainer Vincent Kompany an, der von Aaron Danks vertreten wird.

Außerdem fehlen Joshua Kimmich (Trauerfall im engsten Familienkreis), Minjae Kim (muskuläre Verletzung) und Jamal Musiala (Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel) im Aufgebot des Rekordmeisters. Auch Aleksandar Pavlovic fällt offenbar aus, das berichtet Sky.

Freiburg – Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : –

: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Für Freiburg bietet sich derweil nach vier Bundesliga-Siegen in Folge im eigenen Stadion die Chance auf einen Statement-Sieg, der auch die Rückkehr an die Tabellenspitze bedeuten könnte.

Julian Schuster kann wieder auf Yuito Suzuki bauen: Freiburgs Toptorschütze mit vier Bundesliga-Toren ist nach seiner abgesessenen Gelb-Rot-Sperre wieder spielberechtigt. Unter allen Spielern mit mindestens vier Saisontoren weist Suzuki mit 50 Prozent die beste Chancenverwertung auf. Lucas Höler hat gegen den FC Bayern München zudem bereits sechs Pflichtspieltore erzielt – gegen keinen anderen Klub traf er in seiner Karriere häufiger.

Die Bilanz spricht für den FC Bayern

Der SC Freiburg gewann nur eines der vergangenen 21 Pflichtspiele gegen den FC Bayern München: Im Viertelfinale des DFB-Pokals gelang im April 2023 ein 2:1-Sieg.

In der Bundesliga wartet Freiburg seit 20 Duellen auf einen Erfolg gegen die Bayern, der jüngste Liga-Sieg datiert aus einem 2:1 im Europa-Park Stadion. Der FC Bayern München ist zudem seit 29 Bundesliga-Gastspielen unbesiegt und kommt dabei auf 21 Siege sowie acht Unentschieden.

DEINE MEINUNG

Wird Sport-Club Freiburg gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Sport-Club Freiburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.