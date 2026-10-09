"Das schaffen nicht so viele Vereine in Deutschland"

Emre Can muss sich weiter gedulden: Der Kapitän des BVB lässt lange nach seinem Kreuzbandriss einen zweiten Eingriff durchführen.

Die Leidenszeit von Emre Can verlängert sich weiter. Borussia Dortmunds Sportdirektor Ole Book hat bestätigt, dass sich der Kapitän des Bundesligisten während seiner Reha nach dem Kreuzbandriss einem weiteren operativen Eingriff unterziehen musste.

Der 32-Jährige arbeitet seit Ende Februar an seinem Comeback, nachdem er sich im Heimspiel gegen den FC Bayern München einen Riss des hinteren Kreuzbandes im linken Knie zugezogen hatte. Nun wurden zusätzlich anhaltende Probleme im Adduktorenbereich operativ behandelt. Diese Beschwerden hatten Can bereits vor seiner schweren Knieverletzung über Monate begleitet.

Emre Can muss noch länger aussetzen Emre Can muss noch länger aussetzen © IMAGO/Jan Huebner

Can-Comeback? „Es wird nicht so schnell gehen“

„Es war wichtig, die zweite Blessur ebenfalls zu korrigieren und die Zeit zu nutzen, die er sowieso noch ausfällt“, sagte Book bei Sky. Zuvor hatte der Kicker über den Eingriff berichtet.

Eine Rückkehr des Routiniers ist dennoch weiterhin nicht abzusehen. Book dämpfte die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback deutlich: „Emre ist nicht im Trainingsbetrieb. Es wird auch bei ihm nicht so schnell gehen.“

Ein Comeback im laufenden Kalenderjahr gilt als unwahrscheinlich. Ein vollständiger Einstieg ins Mannschaftstraining wird frühestens nach der Winterpause erwartet. Eine konkrete Prognose wollen die Verantwortlichen derzeit jedoch nicht abgeben.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.