Bayern verkaufen Anteile an Weltkonzern

Der Deal mit Viessmann bringt den Münchnern angeblich eine dreistellige Millionensumme.

Frisches Geld für den FC Bayern: Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat wie erwartet das letzte verfügbare Anteilspaket an seiner AG veräußert. Die Partnerschaft mit dem Weltkonzern Viessmann bringt den Münchnern Medienberichten zufolge 250 Millionen Euro ein.

Das Unternehmen ist nach adidas (Einstieg 2002 für 77 Millionen Euro), Audi (2010/90 Mio.) und der Allianz (2014/110 Mio.) der vierte Aktionär beim deutschen Branchenführer neben dem Hauptanteilseigner, dem FC Bayern eV. Bei diesem müssen satzungsgemäß 70 Prozent der Anteile verbleiben.

Der Heiztechnik-Spezialist Viessmann erwirbt nun ein Paket in Höhe von ursprünglich fünf Prozent. Da die Transaktion im Zuge einer Kapitalerhöhung erfolgt, ergibt der rechnerische Wert dieser Beteiligung knapp 6,7 Prozent. Die anderen drei Gesellschafter kommen dann jeweils auf etwas unter 7,8 Prozent.

Firmenchef Max Viessmann soll im Zuge des Deals Mitglied des Münchner Aufsichtsrats werden. Das Gremium, dem Präsident Herbert Hainer vorsitzt und in dem auch die einstigen Klubgranden Uli Hoeneß sowie Karl-Heinz Rummenigge vertreten sind, soll damit von aktuell neun auf zehn Personen erweitert werden.

Der neue Gesellschafter, mit dem der Klub bereits seit 2018 geschäftlich verbunden ist, stehe „wie der FC Bayern für Werte wie Tradition, Ambition und Innovation“, sagte Hainer. Der Schritt „stärkt die Eigentümerstruktur der FC Bayern München AG“, ergänzte er und betonte: „Zudem vergrößert eine noch einmal deutlich verbesserte Eigenkapitalbasis die Handlungsspielräume in einer Zeit des permanenten Wandels.“

DEINE MEINUNG

Max Viessmann meinte, sein Unternehmen möchte „als Familienunternehmen in vierter Generation nicht nur Kapital, sondern auch unsere unternehmerische Erfahrung in die Zusammenarbeit einbringen. Wir wollen unseren Beitrag für einen starken FC Bayern leisten – als ein Verein mit eigener Identität, wirtschaftlich unabhängig und nachhaltig erfolgreich.“

Viessmann ist aktuell bereits Mitglied im Verwaltungsbeirat des FC Bayern München eV. Die neue Zusammenarbeit umfasst nach Angaben der Beteiligten „insbesondere Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Internationalisierung und Digitalisierung“.

Viessmann ist in mehr als 40 Ländern aktiv und beschäftigt im industriellen Kern etwa 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von rund zwei Milliarden Euro. Der Konzern engagiert sich seit vielen Jahren intensiv im Sport.