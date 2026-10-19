Bayern-Star Saibari wütet gegen Fluggesellschaft

Er ist für Saibari "der beste Stürmer der Welt"

Bayern-Profi Ismael Saibari platzt auf Instagram der Kragen. Der Marokkaner erhebt schwere Vorwürfe gegen eine Fluggesellschaft – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Da ist jemand mächtig wütend: Bayern-Star Ismael Saibari hat auf Instagram zum Rundumschlag gegen die Fluggesellschaft Air Arabia ausgeholt. Und der 25-Jährige spart dabei nicht an deutlichen Worten.

„Die schlechteste Fluggesellschaft der Welt“, wetterte der marokkanische Nationalspieler in seiner Story und knöpfte sich vor allem das Personal vor: „Ihre Mitarbeiter haben keinen Respekt vor ihren Kunden. Es gibt ständig Probleme mit ihnen.“

Ismael Saibari wütet gegen die Fluggesellschaft Air Arabia Ismael Saibari wütet gegen die Fluggesellschaft Air Arabia © Screenshot Instagram @ismaelsaibari

Saibari bezeichnete die Angestellten als „inkompetent und unmenschlich“ und verlinkte kurzerhand den offiziellen Account der Airline.

Immer wieder Probleme mit Air Arabia

Was der konkrete Aufhänger der Eskalation gewesen war, ließ der Offensivspieler allerdings offen. Auch die Fluggesellschaft äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen.

Air Arabia ist eine Billigfluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die unter anderem mit ihrer Tochtergesellschaft Air Arabia Maroc zahlreiche Verbindungen zwischen Marokko und Europa anbietet.

Ganz ohne Negativschlagzeilen kommt die Airline derzeit nicht aus: Erst im September wurde Air Arabia Maroc in Frankreich in neun Verfahren wegen erheblicher Flugverspätungen zu Entschädigungs- und Kostenzahlungen von insgesamt 9.100 Euro verurteilt.

DEINE MEINUNG

Sportlich läuft es für Saibari dagegen rund. Im Sommer wechselte Saibari von der PSV Eindhoven zum FC Bayern, wo er einen Vertrag bis 2031 unterschrieb. In seinen ersten sechs Bundesliga-Einsätzen für die Münchner gelangen ihm bereits zwei Treffer und zwei Vorlagen. Zuletzt stand er beim 6:1-Kantersieg gegen RB Leipzig in der Startelf.

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