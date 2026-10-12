Neue Position? "Ich bin ein Spieler, der schlau ist"

Beim Bayerischen Sportpreis wird Bayern-Profi Nathaniel Brown als „herausragender Nachwuchsspieler“ ausgezeichnet. Mit seinen Worten sorgt er bei seiner Mutter für Tränen - und spricht über den schönsten Moment seiner Karriere.

Diese Worte gehen unter die Haut! Nach seiner Auszeichnung beim Bayerischen Sportpreis als „herausragender Nachwuchsspieler“ nutzte Nathaniel Brown die Bühne für eine ganz persönliche Botschaft. Im Mittelpunkt stand aber nicht seine Karriere selbst, sondern die Frau, die ihn auf seinem sportlichen Weg begleitet und aus voller Kraft unterstützt hat – seine Mutter. Er machte deutlich, welchen Anteil sie an seinem Weg zum Fußballprofi hatte, und sprach in diesem Zusammenhang über den schönsten Moment seiner bisherigen Karriere.

Als Brown noch jung war, fuhr ihn seine Mutter immer zum Fußballtraining. Eine Profikarriere war damals noch gar nicht abzusehen. „Und trotzdem hat sie einfach ihre Zeit geopfert, damit ich meinen Traum leben kann und dafür bin ich ihr unglaublich dankbar“, befand der Bayern-Star.

Nathaniel Brown richtete seine Dankesrede an seine Mutter Nathaniel Brown richtete seine Dankesrede an seine Mutter © IMAGO/Nordphoto

Zum Ende der Rede wurde Brown besonders persönlich. „Du weißt, dass ich dich sehr, sehr liebe“, führte der Nationalspieler mit einem Lächeln im Gesicht aus und gab zu, diese Worte seiner Mutter viel zu selten zu sagen.

Als Antwort auf diese Liebeserklärung erhielt Brown einen Luftkuss von seiner Mutter. Sichtlich gerührt und mit Tränen in den Augen nahm sie die Worte ihres Sohnes entgegen.

Browns Mutter legte den Grundstein für seine Karriere

Browns fußballerische Karriere startete beim TSV Kümmersbruck. Später wechselte er in die Jugend-Abteilung von Jahn Regensburg und schließlich zum 1. FC Nürnberg. Enrico Valentini, ehemaliger Club-Kapitän, erinnerte sich in seiner Rede: „Man hat sofort gemerkt, welche Werte dir mitgegeben wurden und was für ein toller Charakter hinter deinem außergewöhnlichen Talent steckt“.

In seinen jungen Jahren lehrte Browns Mutter ihn aber nicht nur wichtige Werte wie Anstand und Respekt. Sie sorgte auch für die richtigen Ansätze zu Browns sportlichem Erfolg. In der Jugend noch als Stürmer aktiv, erhielt der heutige Nationalspieler „pro Tor ein Kinder Joy“. „Das hat mich ein bisschen motiviert“, verriet Brown.

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„Das war der schönste Moment in meiner Karriere“

Es folgte eine Karriere im Eiltempo: 2024 debütierte Brown für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Nur zwei Jahre später, im Sommer 2026, erhielt der 23-Jährige die Nachricht über seine WM-Nominierung.

Wie emotional seine Mutter die sportlichen Erfolge ihres Sohnes miterlebt, hatte sich spätestens bei der WM 2026 gezeigt. Im ersten Gruppenspiel der DFB-Auswahl hatte „Nene“ seinen Einstand mit einem Treffer beim 7:1-Sieg gegen Curacao gekrönt und durfte damit sein erstes Tor für die Nationalmannschaft feiern.

Die Freude darüber teilte der 23-Jährige mit niemand Geringerem als seiner Mutter. „Ich habe meine Mum gesehen, wie sie ausgerastet und fast von der Tribüne gefallen ist. Das war der schönste Moment in meiner Karriere“, erinnerte sich Brown.

Auf seine Karriere blickend gab Brown zu: „Manchmal kann ich selber noch gar nicht glauben, was ich alles erreicht habe“. Die besonderen Momente blieben für immer, „aber ich darf mich jetzt nicht ausruhen“, ergänzte der 23-Jährige bescheiden.

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