Bayern-Legende verteidigt Neuer: „Das ist doch ein Schmarrn!“

Nach Manuel Neuers Patzer beim FC Bayern flammt eine Diskussion über den 40-Jährigen auf. Klubikone Sepp Maier bezieht klar Stellung.

Nach Manuel Neuers folgenschwerem Fehler beim 2:2 des FC Bayern in Augsburg hat Vereinslegende Sepp Maier die aufkommende Torwart-Debatte entschieden zurückgewiesen. Der frühere Weltmeister stellt sich vor den Bayern-Kapitän und sieht keinen Grund, den 40-Jährigen wegen eines Fehlers infrage zu stellen.

„Mein Gott, der Manuel hat sich nicht konzentriert, das war leichtsinnig und das weiß er“, sagte Maier im Gespräch mit Absolut Bayern. Die Diskussionen um Neuers Zukunft kann der ehemalige Bayern-Keeper jedoch nicht nachvollziehen: „So ein Theater, nur weil er ein gewisses Alter erreicht hat? Das ist doch ein Schmarrn! Es gibt gute oder schlechte Torhüter, aber keine alten.“

Bayern-Legende Sepp Maier stärkt Manuel Neuer den Rücken Bayern-Legende Sepp Maier stärkt Manuel Neuer den Rücken © IMAGO/Moritz Müller

Maier wünscht Neuer schnelle Einsatzzeit

Maier verwies zudem auf Neuers Verdienste für den Rekordmeister und forderte mehr Gelassenheit im Umgang mit dem Routinier. „Dieses Geschimpfe, die Diskussion – das ist typisch deutsch! Lasst Manu in Ruhe!“, sagte er.

Der 82-Jährige weiß aus eigener Erfahrung um die mentale Belastung von Torhütern nach folgenschweren Fehlern. Deshalb wünscht er sich für Neuer vor allem eines: schnelle Einsatzzeit. „Am besten wäre, wenn er gleich wieder im Tor steht. Und noch besser, wenn er richtig gut spielt. Dann ist die Sache vergessen.“

Bayern-Legende bremst Urbig-Euphorie

Auch zu Jonas Urbig äußerte sich Maier und trat auf die Euphoriebremse. Der junge Keeper dürfe nach seinen jüngsten Auftritten nicht vorschnell zum neuen Heilsbringer erklärt werden. „Jonas Urbig ist Anfang 20. Dem tut man nichts Gutes, wenn man ihn jetzt in den Himmel lobt“, sagte Maier. Die bisherigen Leistungen seien ordentlich gewesen, eine Bewertung über einen längeren Zeitraum stehe jedoch noch aus.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.