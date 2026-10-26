Schlechte Nachrichten für Bayer-Duo

Loic Badé erlitt im Spiel bei der TSG Hoffenheim eine Kopfverletzung. Wie lange er ausfallen wird, ist offen. Bei Moussa Diaby ist der Zeitpunkt einer Rückkehr konkreter.

Bayer Leverkusens Abwehrspieler Loic Badé fällt nach dem heftigen Zusammenprall im Bundesliga-Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim vorerst aus.

Der Franzose erlitt eine Schädelprellung sowie eine Platzwunde, am Montag wurde er laut Klubangaben „eingehend neurologisch untersucht“. Wie lange Badé ausfallen wird, teilte Bayer nicht mit.

Badé war in der Nachspielzeit heftig mit dem Kopf mit Hoffenheims Max Moerstedt zusammengerasselt und liegengeblieben, er wurde mit einer Trage abtransportiert.

Bade war laut Trainer über eine Minute „komplett weg“

Der 26-Jährige sei rund eineinhalb Minuten „komplett weg“ gewesen und habe sich an „nichts erinnert“, sagte Trainer Carles Martínez nach der Partie (0:3) bei DAZN.

Verzichten muss Leverkusen in den kommenden Wochen auch auf Moussa Diaby (27). Der Flügelstürmer, der im Sommer ins Rheinland zurückgekehrt war, verletzte sich ebenfalls am Sonntag.

Aufgrund einer Faszienverletzung im hinteren rechten Oberschenkel werde Diaby der Werkself erst nach der Länderspielpause im November wieder zur Verfügung stehen, hieß es.