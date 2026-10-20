Das Aus von Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt hat Mario Basler überrascht. Der Ex-Profi kann die Trennung vom langjährigen Sportvorstand nur schwer nachvollziehen und vermutet weitere Gründe hinter der Entscheidung.

Mario Basler kann die überraschende Trennung von Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt nur schwer nachvollziehen. Der frühere Nationalspieler vermutet weitere, bislang unbekannte Hintergründe. Vor allem mit Blick auf die sportlichen Erfolge und die wirtschaftliche Entwicklung des Vereins wirft der Abschied für ihn Fragen auf.

„Es gibt bestimmt Dinge, die wir vielleicht auch nicht wissen. Man weiß ja nicht, was da noch intern mehr passiert ist“, sagte der 57-Jährige in seinem Podcast Basler ballert. Die Hessen sind durchwachsen in die Saison gestartet und stehen in der Bundesliga auf Rang elf.

Mario Basler wundert sich über Markus Krösches Aus in Frankfurt Mario Basler wundert sich über Markus Krösches Aus in Frankfurt © Imago

Krösche? „Da müssen ja andere Dinge passiert sein“

Dennoch fällt es ihm schwer, die Trennung allein mit sportlichen Gründen zu erklären. Mit Blick auf Krösches Bilanz verwies Basler auf die sportliche und wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre: „Ob du vier Jahre vorher die Europa-League gewinnst, du Spieler verkaufst für 400 Millionen, einen Verein komplett sanierst, das interessiert dann nicht.“

Basler geht deshalb davon aus, dass weitere Faktoren eine Rolle gespielt haben könnten. „Da müssen ja andere Dinge passiert sein. Das kann ja nicht sein, dass man einfach von sich aus dann mal ganz schnell über Nacht sagt: So, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich höre jetzt auf oder sonst irgendwas“, erklärte er.

Welche Gründe letztlich zur Trennung geführt haben, ist weiterhin nicht bekannt. Basler machte deutlich, dass aus seiner Sicht noch Fragen offen sind.