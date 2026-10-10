Manuel Neuer patzt gegen den FC Augsburg nach wenigen Sekunden folgenschwer. Dafür erntet er von Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack deutliche Kritik.

Bayern-Keeper Manuel Neuer hat gegen den FC Augsburg mit einem absurden Patzer das schnellste Tor der Bundesligageschichte verursacht.

Für seinen Aussetzer muss sich der 40-Jährige in der Halbzeit deutliche Kritik von Michael Ballack gefallen lassen: „Natürlich ist das ein Riesen-Fehler von ihm. Absolut unbedrängt, unnötig. Er hat dann eigentlich die Möglichkeit, die relativ schlechte Annahme trotzdem anders zu klären“, sagte Ballack bei DAZN.

Michael Ballack hat Manuel Neuer kritisiert Michael Ballack hat Manuel Neuer kritisiert © IMAGO/Fussball-News Saarland

Ballack kritisiert irren Neuer-Bock

„Schlechte Ballannahme, er wirkt ein bisschen übermotiviert. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht wollte er direkt den ersten Angriff einleiten“, mutmaßte der ehemalige DFB-Kapitän weiter. „Das kann er sicherlich besser.“

Wenige Sekunden nach Anstoß hatte Neuer den Ball weit vor dem eigenen Tor bekommen. Dieser sprang ihm weit nach vorne, dort lief Augsburgs Robin Fellhauer den Torhüter an. Neuer schlug den Ball jedoch nicht aus der Gefahrenzone, sondern versuchte, ihn über Fellhauer zu lupfen. Das ging gehörig schief, der Augsburger trabte mit dem Ball ins leere Tor, nachdem ihn Neuers Chipball am Oberkörper getroffen hatte.

Nach der Pause sah Neuer erneut nicht gut aus, als er einen Schuss nur unzureichend nach vorne, direkt vor die Füße von Rodrigo Ribeiro abwehrte, der zur 2:1-Führung für Augsburg traf (64.). Nathaniel Brown (80.) sorgte für den 2:2-Endstand.

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