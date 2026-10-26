Sperren für Bah und Uduokhai beschlossen

Beide Profis hatten im Spiel Augsburg gegen Union Berlin die Rote Karte gesehen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Augsburger Juma Bah und Felix Uduokhai vom Bundesligisten Union Berlin jeweils für zwei Spiele gesperrt.

Bah hatte in der 63. Minute im Spiel gegen Union (1:1) am Samstag wegen eines rohen Spiels die Rote Karte gesehen. Bereits in der 19. Minute war Uduokhai nach einer Notbremse des Feldes verwiesen worden.

FCA stellt sich nach Anfeindungen vor Bah

Bah war nach seinem Platzverweis im Netz rassistisch angefeindet worden. Der FCA hatte die Anfeindungen öffentlich gemacht und sich entschieden vor seinen Profi gestellt.