Das schnelle Ende der Zusammenarbeit mit Sandro Wagner hält den FC Augsburg nicht von seinem Kurs ab. Sportdirektor Benni Weber verteidigt die Entscheidung im FIROCKX-Doppelpass auf SPORT1 und wirbt für weitere mutige Schritte.

Die erfolglose Periode von Sandro Wagner als Trainer des FC Augsburg wertet Sportdirektor Benni Weber nicht als grundsätzliche Fehlentscheidung. Im FIROCKX-Doppelpass auf SPORT1 räumte der FCA-Verantwortliche zwar ein, dass die Zusammenarbeit nicht den erhofften Erfolg gebracht habe. An der grundsätzlichen Ausrichtung des Klubs will er dennoch festhalten.

„Was den Fall betrifft, das hat nicht geklappt. Das haben wir auch offen und ehrlich zugegeben und dann mussten wir handeln“, sagte Weber. Gleichzeitig betonte er, dass der Verein auch künftig bereit sein müsse, neue Wege zu gehen.

„Ich find es auch ganz wichtig, dass man im Verein mutig ist und auch mutig bleibt. Und wenn so was nicht klappt, soll man sich nicht entmutigen lassen, sondern weiter mutig sein“, erklärte Weber. Der FCA habe im Sommer bewusst Veränderungen angestoßen und wolle diesen Ansatz trotz des gescheiterten Trainerprojekts fortsetzen.

Augsburg-Boss: Sandro Wagner war keine Image-Verpflichtung

Weber wies zudem die Einschätzung zurück, die Verpflichtung Wagners sei in erster Linie aus Imagegründen erfolgt. „Es ist nicht schiefgegangen, was unser Image betrifft, oder dass es jetzt nur eine Imageentscheidung war – das würde ich nicht sagen“, sagte der Sportdirektor.

Zwar habe Wagner aufgrund seiner Bekanntheit automatisch zusätzliche Aufmerksamkeit mitgebracht. Ausschlaggebend für die Verpflichtung seien jedoch seine sportlichen Ideen gewesen. „Es ist auch wichtig zu betonen, dass Sandro inhaltlich überzeugt hat mit seiner Idee und das hat halt nicht geklappt“, sagte Weber.

Für den FCA ist das Kapitel damit zwar beendet, an der grundsätzlichen Philosophie soll sich jedoch nichts ändern. „Wir sollten uns wirklich weiter zutrauen, da mutig zu sein“, betonte Weber mit Blick auf künftige Personalentscheidungen.

Für Wagner übernahm im Dezember 2025 Manuel Baum als FCA-Trainer – erst interimistisch, dann dauerhaft, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2028. Nach dem spektakulären 2:2 gegen den FC Bayern steht Augsburg mit acht Punkten nach fünf Spieltagen auf einem starken 6. Platz.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.