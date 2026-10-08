Christian Kofane verletzt sich bei seiner Länderspielreise und fällt aus - bisher lieferte er für Bayer Leverkusen recht verlässlich.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss mehrere Wochen auf seinen Angreifer Christian Kofane verzichten. Wie der Tabellenfünfte am Donnerstag mitteilte, erlitt der 20 Jahre alte Kameruner während der Länderspielperiode eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel.

Die Verletzung lasse einen Einsatz von Kofane „in den bevorstehenden Partien der Werkself nicht zu“, hieß es.

Kofane lieferte bisher ab

Kofane kam bisher in allen sechs Pflichtspielen der neuen Saison für Bayer zum Einsatz, fünfmal wurde er dabei eingewechselt. Er erzielte drei Treffer. Kofane ist hinter Torjäger Patrik Schick die Nummer zwei im Angriff der Rheinländer. Für Kamerun absolvierte er bislang sieben Länderspiele (zwei Tore).

Bayer muss beim Re-Start der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 ran.

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