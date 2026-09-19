Weiser-Wahnsinn nach Tränen-Comeback

Werder Bremen siegt nach starkem Comeback gegen Augsburg. Ausgerechnet Mitchell Weiser schießt das entscheidende Tor.

Wilder Comeback-Sieg gegen formstarke Augsburger: Werder Bremen hat vor der Länderspielpause ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und dem FCA die erste Saisonniederlage zugefügt.

Das Team von Trainer Daniel Thioune setzte sich nach Zwei-Tore-Rückstand dank einer Energieleistung noch 3:2 (0:1) gegen die Elf von Manuel Baum durch und schob sich in die obere Tabellenhälfte vor.

Mitchell Weiser schießt aufs Tor Mitchell Weiser schießt aufs Tor © IMAGO/Nordphoto

Marco Grüll (66.), Niclas Füllkrug (86.) und der so lange verletzte Mitchell Weiser (90.+2) trafen für die Hanseaten, die nun sehr ordentliche sieben Punkte nach vier Partien vorweisen können und damit zu den Gästen aufschlossen. Füllkrug zeigte sich nach dem Spiel überwältigt: „Wir können stolz sein dieses Spiel im Weser Stadion erlebt zu haben. Die Mannschaft hat das Herz auf dem Platz gelassen.“

Mitchell Weiser trifft entscheidend

Weiser hatte am vergangenen Samstag nach 424 Tagen sein Comeback gefeiert, als er beim 1:1-Remis in Köln eingewechselt wurde. Nach dem Spiel stand er mit Tränen vor dem Werder-Fanblock: „Schwer zu begreifen gerade. Man stellt sich so etwas im Traumszenario vor und dann kriege ich diese Chance direkt mit einem ersten Kontakt“, schildert Weiser sein Siegtor. Der 32-Jährige hatte sich im Juli 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen und seitdem gefehlt.

Die bayrischen Schwaben, die durch Robin Fellhauer (18.) und Calvin Brackelmann (58.) auf Siegkurs schienen, hatten der Wucht der Hanseaten letztlich nicht genug entgegenzusetzen und wurden von Werder unsanft auf den Boden Tatsachen befördert.

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Die sichtbar selbstbewussten Augsburger übernahmen im ausverkauften Weserstadion zunächst die Initiative, Werder lauerte auf Umschaltchancen und wurde zuerst gefährlich. Chuki prüfte mit einem Freistoß den von Bundestrainer Jürgen Klopp nominierten Finn Dahmen im FCA-Tor, der unter Zuhilfenahme des Pfostens parierte (6.). Als die Grün-Weißen danach offensiver wurden, schlug schnell Augsburg zu.

Niclas Füllkrug wird gesucht

Baum, der in Hennes Behrens einen zweiten angehenden Nationalspieler in der Startelf aufbot, klatschte hocherfreut mit seinem Staff ab. Doch der Erfolgscoach der Gäste beobachtete auch, dass sich Werder schnell berappelte. Immer wieder suchte das Team von Daniel Thioune Sturmspitze Niclas Füllkrug für Ablagen oder auch eigene Abschlüsse – in der ersten Hälfte fehlte wie beim Kopfball in der 42. Spielminute aber das finale Quäntchen Durchschlagskraft.

Trainerikone Thomas Schaaf riet Werder in der Halbzeitpause bei Sky dann noch „mutiger zu sein“ und mit größerem Nachdruck nach Lücken im Augsburger Defensivverbund zu suchen – kein einfacher Auftrag angesichts der Kompaktheit der Fuggerstädter. Doch die Thioune-Elf schien Schaaf zugehört zu haben und begann mit wuchtigen Angriffswellen. Baum reagierte schnell und wechselte dreimal.

Das 0:2 tat den bemühten Bremern dann enorm weh, sie steckten aber weiter nicht auf. Direkt nach dem Anschlusstreffer hatte Werder mehrere Großchancen zum Ausgleich – erst vergab Füllkrug, dann der eingewechselte Mitchell Weiser (67., 68.). Auch in der Folge konnte sich Augsburg-Keeper Dahmen immer wieder auszeichnen.

Doch in der Schlussphase war Dahmen gegen drei wuchtige Abschlüsse machtlos, und das Weserstadion wurde zum Tollhaus. „Wir dürfen jetzt auch ein bisschen Freude verspüren“, so Füllkrug nach dem Spiel.

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