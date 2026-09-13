Spieler des Tages: Yannik Engelhardt (SC Freiburg)

Ausgerechnet ein ehemaliger Gladbacher schießt die Fohlenelf ab. Damit bringt er sein neues Team an die Tabellenspitze.

Der erste Doppelpack als Profi, dazu zum ersten Mal in der Karriere Tabellenführer der Fußball-Bundesliga: Yannik Engelhardt konnte am Tag der Premieren sein Glück kaum fassen. „Es ist ein schönes Gefühl, fühlt sich gut an“, sagte der 25-Jährige. Der Platz an der Sonne sei für den SC Freiburg „für den Moment ganz cool. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Für die Fans ist das was Schönes, die sollen das genießen.“

Dazu hatte aber auch Engelhardt selbst allen Grund, schließlich trumpfte er ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Borussia Mönchengladbach beim souveränen 5:0 (2:0) groß auf. „Es hat Spaß gemacht, weil es auch ein besonderes Spiel für mich war“, sagte der defensive Mittelfeldspieler. In der Vorsaison hatte er als Leihspieler noch für die Fohlenelf gespielt, doch die Ablöse für eine feste Verpflichtung konnte Gladbach nicht stemmen.

Stattdessen schlug der SC Freiburg zu und holte den einstigen Spieler der zweiten Mannschaft für sieben Millionen Euro zurück. „Ich freue mich brutal über den Sieg“, sagte Engelhardt und dachte sogleich an seinen Ex-Klub. „Es schmerzt schon in meinem Herz, die Borussia und die Fans so zu sehen. Ich wünsche der Borussia nur das Beste.“ Mit dem Sport-Club spielt er nach drei Spieltagen beim besten Team der Bundesliga.

Zum dritten Mal nach den Spielzeiten 2022/23 und 2024/25 führen die Breisgauer wieder die Tabelle im deutschen Oberhaus an. „Wir dürfen einen Tag glücklich sein und feiern. Dann müssen wir wieder loslassen. Es hilft uns nix mehr, wenn wir nach Frankfurt fahren“, so Engelhardt. Auch sein Trainer mahnte zu Demut. „Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir auf Strecke diese Bodenständigkeit nicht nur predigen, sondern auch leben“, sagte Julian Schuster: „Wir müssen die Schärfe beibehalten.“