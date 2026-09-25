Schalke verlängert mit Vorstandschef Tillmann

Matthias Tillmann bleibt bei Schalke 04. Der 42-Jährige habe wichtige, teils unpopuläre Entscheidungen getroffen, deren Bedeutung erst nach und nach sichtbar wird, betont der Schalker Aufsichtsrat.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann (42) verlängert. Diese Entscheidung habe der Aufsichtsrat am Freitag einstimmig getroffen, teilten die Königsblauen mit.

Die Zusammenarbeit werde „langfristig“ fortgesetzt, eine genaue Angabe zur Laufzeit des Vertrages machte der Verein nicht. Tillmann arbeitet seit 2024 auf Schalke und bildet mit Christina Rühl-Hamers und Frank Baumann den dreiköpfigen Vorstand.

Bundesliga: Schalke lobt Tillmann für seine Verdienste

Tillmann habe „einen wesentlichen Anteil daran, dass Schalke wieder mit einem positiven Gefühl in die Zukunft schauen darf“, sagte Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

„Insbesondere zu Beginn sah er sich mit einer Vielzahl von akuten Problemen konfrontiert, die schnelle Lösungen erforderten“, lobte Hefer. Dies habe er geschafft und mit seinen Kollegen „sehr wichtige, teilweise auch unpopuläre Entscheidungen getroffen, deren Bedeutung erst nach und nach sichtbar wird“.

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