Michael Olise sorgt mit seinen sehr zurückhaltenden Interviews sowie teils skurrilen Auftritten für Schlagzeilen. Nun stellt sich Bayerns Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge demonstrativ vor den Franzosen.

Michael Olise hat Rückendeckung von Bayerns Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge erhalten. Der 71-Jährige verteidigte den Offensivspieler gegen die Kritik an seinem zurückhaltenden und teils skurrilen Auftreten abseits des Platzes.

Der Franzose war zuletzt mehrfach Thema, weil er auf Interviews verzichtete und öffentlich eher wortkarg auftrat. Rummenigge kann die Diskussion darüber jedoch nicht nachvollziehen. „Ich bevorzuge es, dass Spieler auf dem Spielfeld alles geben, statt in Interviews. Nach meiner Meinung haben einige Medien daraus eine Kampagne gemacht. Soweit ich weiß, hat er keine vertragliche Verpflichtung, viele Interviews zu geben“, sagte der langjährige Bayern-Boss der Abendzeitung.

Karl-Heinz mischt sich in die Diskussion um Bayern-Star Michael Olise ein Karl-Heinz mischt sich in die Diskussion um Bayern-Star Michael Olise ein © IMAGO/Sven Simon

Rummenigge mit Seitenhieb gegen Lamine Yamal

Für Rummenigge zählt vor allem die sportliche Leistung des 24-Jährigen. Der ehemalige Vorstandschef sieht Olise auf seiner Position sogar an der Weltspitze. „Olise ist hervorragend auf seiner Position. Es gibt zwei herausragende Spieler auf dieser Position: Michael Olise und Lamine Yamal. Im Moment würde ich sogar sagen, dass Michaels Spiel reifer ist“, erklärte er.

Der Seitenhieb gegen Yamal erhält durch die jüngsten Aussagen des Spaniers durchaus eine pikante Note: Der Barca-Star hatte sich im Bezug auf den Ballon d’Or zuletzt mehrmals selbst in den Vordergrund geredet und unter anderem gegen Bayern-Star Harry Kane gestichelt. Auch Olise wird zum Kreis der Favoriten für die Auszeichnung gezählt.

Im Hause Rummenigge stehen der Franzose und Kane hoch im Kurs, wie der 71-Jährige verriet. „Übrigens sind Michael Olise und Harry zwei absolute Favoriten in meiner Familie – alle meine Enkel tragen entweder Olises oder Kanes Trikots.“

Olise? „Der Verein muss sich mit ihm zusammensetzen“

Rummenigge machte zudem deutlich, wie hoch der Stellenwert des Flügelspielers auch innerhalb des Vereins ist. Obwohl Olises Vertrag noch bis 2029 läuft, könne sich der FC Bayern aus seiner Sicht langfristig mit einer vorzeitigen Verlängerung beschäftigen.

„Eines Tages muss sich der Verein mit ihm zusammensetzen und ihm einen angemessenen neuen Vertrag anbieten“, sagte Rummenigge.

DEINE MEINUNG

Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen gab zuletzt im FIROCKX DOPPELPASS auf SPORT1 Einblick in die Planungen bei Olise. „In diesem Geschäft etwas zu versprechen, ist eine heikle Geschichte“, sagte Dreesen auf die Frage nach einem Verbleib des französischen Nationalspielers über das Saisonende hinaus.

Gleichzeitig bezeichnete er es als „Unfug“, dass der Rekordmeister „diesen Sommer dutzendweise Angebote auf dem Tisch gehabt hätte“.

FC Bayern: Dreesen mit Klartext zu Gerüchte um Olise

„Das stimmte einfach nicht“, stellte Dreesen klar: „Deswegen habe ich das dann auch mal öffentlich gesagt. Es stimmte einfach nicht! Wir haben kein Angebot auf dem Tisch gehabt. Wir haben allerdings auch immer gesagt, dass uns das nicht interessiert. Genau das ist unsere Einstellung.“

Allerdings könne man eben aber auch nichts versprechen. „Ob wir ihn dauerhaft werden halten können? Das werden wir dann im nächsten Jahr im Sommer wieder neu besprechen“, sagte der Bayern-Boss.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.