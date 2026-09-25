Karl-Heinz Rummenigge hat sich bei der Abstimmung über die Verlängerung mit Sportvorstand Max Eberl enthalten. Der Bayern-Aufsichtsrat erklärt nun seine Entscheidung.

Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hat nach eigenen Angaben nicht für die Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Max Eberl gestimmt. Damit bestätigte er einen exklusiven SPORT1-Bericht.

„Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich bei der Verlängerung mit Max mit ‚Nein‘ stimmen soll. Erst im Verlauf der Sitzung habe ich mich entschieden, mich zu enthalten“, sagte Rummenigge im Gespräch mit der Abendzeitung: „Dazu stehe ich.“ Für ihn sei „wichtig“ gewesen, „dass ich meine Entscheidung unabhängig treffe und mich nicht durch eine vorherige Empfehlung präjudizieren lasse.“

Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Max Eberl Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Max Eberl © picture-alliance/SID/Peter Schatz

Eberl wird mit Bericht konfrontiert

Bayern München hatte Ende August die Verträge von Eberl und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bis 2029 verlängert. Rummenigge betonte zudem, ihm hätten einige Dinge im Vorfeld der Abstimmung nicht gefallen. Dies habe er intern kommuniziert.

Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin wurde Sportvorstand Eberl bei Sky auf den brisanten SPORT1-Bericht angesprochen, woraufhin er antwortete: „Ehrlicherweise habe ich immer gesagt, weil meine Vertragsverlängerung war ja ein großes Thema … Ich habe zwar gehofft, dass es jetzt vorbei ist, mit der Unterschrift, aber mein Thema war immer so: Ich wollte meinen Job machen, ich will meine Arbeit machen, dann wird der Aufsichtsrat eine Entscheidung fällen.“

Eberl sieht das Thema gelassen

Er kommentierte weiter: „Der Aufsichtsrat hat eine Entscheidung gefällt. Ich habe keine Ahnung, wer wie abgestimmt hat. Aber ich glaube, Bayern München und der Aufsichtsrat haben sich sehr viele Gedanken gemacht mit der Verlängerung.“

Der Sportvorstand sieht das Thema demonstrativ gelassen. „Dementsprechend werde ich meine Arbeit jetzt bis 2029 bestmöglich fortsetzen und weiter versuchen, so erfolgreich zu sein, wie es die letzten zwei Jahre auch war“, betonte Eberl.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

—– Mit Sport-Informations-Dienst (SID)