Polzin verkündet Einigung mit HSV

Trotz des Fehlstarts will Hamburg den Trainer langfristig binden - wie dieser selbst berichtet.

Bundesligist Hamburger SV und Trainer Merlin Polzin haben sich trotz des Fehlstarts in die Saison auf einen neuen Vertrag geeinigt. „Dass wir eine grundsätzliche Einigung haben, steht fest. Wir werden es auch zeitnah vermelden“, sagte Polzin am Donnerstag.

Der 2027 auslaufende Vertrag des 35-Jährigen soll nach Medienberichten vorzeitig um zwei Jahre verlängert werden. „Es ist noch nicht unterschrieben, aber wir sind auf einem sehr guten Weg, und das gegenseitige Vertrauen ist sehr, sehr groß“, sagte Polzin, der den HSV 2025 zum Aufstieg in die Bundesliga geführt hatte.

In dieser Saison liegen die Norddeutschen nach drei Niederlagen nach drei Spielen am Tabellenende. Am Samstag (15.30 Uhr) trifft der HSV auf den 1. FC Köln.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach