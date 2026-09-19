Niko Kovac reagiert auf den Tod von Peter Hermann

Der langjährige Fußball-Trainer Peter Hermann ist tot. Niko Kovac, der gemeinsam mit Hermann beim FC Bayern arbeitete, erfährt live im TV vom Tod seines Ex-Kollegen und reagiert emotional.

Niko Kovac ist nach dem 1:0-Auswärtserfolg von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart live im TV auf den Tod von Co-Trainer-Legende Peter Hermann angesprochen worden.

„Niko, ich habe leider noch eine sehr schlechte Nachricht. Also insgesamt. Peter Hermann ist verstorben. Die Meldung kam gerade. Es war dein Co-Trainer bei den Bayern. (…) Tut mir leid, dass ich dich damit so überrasche, weil er gehört ja zum Fußball über die letzten Jahrzehnte“, sagte Sky-Moderator Sebastian Hellmann.

Niko Kovac (r.) mit Peter Hermann (l.) Niko Kovac (r.) mit Peter Hermann (l.) © IMAGO/Sven Simon

Kovac den Tränen nahe

Kovac kämpfte mit den Tränen, war emotional angefasst und rang nach Worten. „Sehr schwierig. Mir bleibt die Luft weg. Erstmal mein Beileid an die Familie“, sagte der BVB-Coach. Der Schock stand dem 54-Jährigen ins Gesicht geschrieben.

„Ich habe auch noch versucht, ich weiß gar nicht, vor ein, zwei Monaten, ihn zu sprechen. Das war gar nicht mehr möglich. Seine Tochter ist ans Telefon gegangen. Die Krankheit war so schwer, dass sie unheilbar war. Deswegen bin ich tieftraurig. Ein toller Mensch hat uns verlassen. Gott habe ihn in seiner Seele gnädig“, fuhr Kovac fort.

Auch BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken reagierte nach dem Spiel gefasst auf den Tod von Hermann. „Er war Co-Trainer unter Edin. Ich habe ihn nicht wirklich kennengelernt. Wir haben ihn damals geholt, weil er einen guten Draht zum Mitarbeiter-Staff hatte und ein toller Kerl war. Es ist eine extrem traurige Nachricht für alle, die es mit dem BVB haben“, sagte Ricken.

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Hermann war schwer krank

Hermann litt seit längerer Zeit an der Nervenkrankheit ALS. Seine größten Erfolge feierte er an der Seite von Jupp Heynckes, mit dem er eines der erfolgreichsten Trainer-Gespanne des deutschen Fußballs bildete.

In der gemeinsamen Bayern-Zeit zwischen September 2018 und Juni 2019 absolvierten Kovac und Hermann 46 Spiele als Trainerteam.

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