Brisantes Comeback nach 1404 Tagen

Mario Vuskovic ist beim Hamburger SV zurück auf dem Trainingsplatz. Die vierjährige Sperre des Kroaten wegen Epo-Dopings läuft Mitte November aus.

Mario Vuskovic hat am Dienstag erstmals seit Beginn seiner vierjährigen Dopingsperre wieder am Mannschaftstraining des Hamburger SV teilgenommen. Der 24 Jahre alte Kroate stand damit nach 1404 Tagen wieder mit seinen Teamkollegen auf dem Platz. Wegen des erwarteten Fan-Andrangs hatte der Tabellenletzte der Bundesliga die für 15.00 Uhr angesetzte Einheit extra ins Volksparkstadion verlegt.

Vuskovic darf bereits zwei Monate vor Ablauf seiner vierjährigen Sperre wegen EPO-Dopings wieder mit der Mannschaft trainieren. Seinen Platz in der Kabine übernimmt er von seinem in der Vorsaison ausgeliehenen jüngeren Bruder Luka, der mit seinen Leistungen maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt hatte.

Mario Vuskovic ist wieder im HSV-Training Mario Vuskovic ist wieder im HSV-Training © SPORT1

Die Spielsperre von Vuskovic endet Mitte November, damit könnte der Innenverteidiger ausgerechnet im Nordderby bei Werder Bremen (22. November) theoretisch wieder in der Bundesliga auflaufen.

Nach dem Fehlstart in die Saison mit drei Pleiten in drei Spielen gilt Vuskovic unter vielen Fans als Hoffnungsträger. Der HSV hatte ihn während des langjährigen Verfahrens stets unterstützt, Vuskovic beteuerte immer wieder seine Unschuld.