Offiziell! Trainer-Aus in Gladbach

"Müssen diskutieren, ob das noch der richtige Weg ist"

Der schlechte Saisonstart der Fohlen führt zum ersten Trainerwechsel der noch jungen Bundesliga-Saison. Erste Nachfolgekandidaten werden schon gehandelt.

Eugen Polanski ist nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach. Das bestätigte der Traditionsverein offiziell.

„Trotz einer guten Vorbereitung und positiver Ansätze ist es der Mannschaft in der Bundesliga nicht gelungen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen“, erklärte Sportchef Rouven Schröder. „Die zuletzt gezeigten Leistungen haben zu der Entscheidung geführt, Eugen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden.“

Eugen Polanski ist nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach Eugen Polanski ist nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach © IMAGO/STEINSIEK.CH

Nach dem 0:5 beim SC Freiburg steht die Borussia noch ohne Punkt und mit einem Torverhältnis von 3:12 am Tabellenende der Bundesliga. Neben Polanski muss auch Co-Trainer Tobias Trulsen gehen.

Polanski: „Es tut wahnsinnig weh“

Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, wird die Mannschaft zunächst interimistisch von Jan-Moritz Lichte betreut. Dabei wird er von Markus Gellhaus und dem Trainerteam unterstützt.

„Borussia Mönchengladbach war und bleibt mein Verein“, sagte Polanski selbst: „Deshalb tut es so wahnsinnig weh, dass es nun so gekommen ist.“

Man habe sich „viel vorgenommen, haben es aber nicht umgesetzt bekommen. Das tut mir leid. Ich hoffe sehr, dass die Borussia ganz schnell die Kurve kriegt. Ich wünsche dem Verein, der Mannschaft und allen wunderbaren Fans nur das Beste. Danke für die gemeinsame Zeit.“

DEINE MEINUNG

Polanski hatte die Borussia in der vergangenen Saison ebenfalls nach drei Spieltagen als Nachfolger des entlassenen Gerardo Seoane übernommen, am Ende der Spielzeit landete Gladbach auf dem zwölften Platz. Die Trennung ist der erste Trainerwechsel der Bundesliga-Saison. Als mögliche Nachfolger sind unter anderem Horst Steffen, Ole Werner oder Dietmar Kühbauer im Gespräch.

Schon zwei Pleiten zum Auftakt

Sportchef Schröder, der Polanski im November 2025 mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet hatte, hatte schon nach dem Debakel in Freiburg ein Bekenntnis zu dem 40-Jährigen vermieden. „Du hast nur noch ein Spiel, dann hast du drei Wochen Länderspielpause. Und du möchtest nicht mit null Punkten in die Länderspielpause gehen“, hatte er nach dem Schlusspfiff gesagt.

Gladbach hatte zuvor bei RB Leipzig (0:3) und gegen Aufsteiger SV Elversberg (3:4) verloren, erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte steht die Borussia nach drei Begegnungen noch ohne Punkt da. Am Samstag steht das Heimspiel gegen Mainz 05 an.

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