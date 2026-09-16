Union fiebert Bayern-Duell entgegen

Mauro Lustrinelli fiebert dem Spiel beim FC Bayern entgegen und hofft auf ein überraschendes Erfolgserlebnis nach einem durchwachsenen Saisonstart.

Trainer Mauro Lustrinelli von Fußball-Bundesligist Union Berlin sieht das Duell mit Bayern München als besondere Herausforderung für seine Mannschaft. „Für mich ist es eine geile Challenge, gegen eine Mannschaft zu spielen, die die Ambition hat, die Champions League zu gewinnen“, sagte Lustrinelli vor dem Spiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) beim deutschen Rekordmeister.

Lustrinelli bittet um Geduld Lustrinelli bittet um Geduld © picture alliance/dpa/SID/Soeren Stache

Nach einem schwierigen Saisonstart sieht der Trainer dennoch Fortschritte bei seiner Mannschaft. „Man hat gesehen, wir können Fußball spielen, wir schaffen es nur noch nicht über 90 Minuten.“ Union steht nach drei Spieltagen mit nur einem Punkt auf dem drittletzten Platz.

Union Berlin: Lustrinelli sieht Entwicklungspotenzial

Lustrinelli, der erst seit Sommer bei den Köpenickern ist, bat um Geduld. „Oft, wenn man ein Projekt beginnt, passiert das. Wir haben noch nicht verinnerlicht, wie wir unseren Fußball spielen wollen.“

Vor allem in der Defensive sieht Lustrinelli noch Entwicklungspotenzial. „Es sind viele kleine Sachen. Ab und zu individuelle Fehler, manchmal fehlt aber auch die Routine.“ Das gehöre zum Entwicklungsprozess, betonte der Trainer: „Es ist eine Frage der Zeit.“

In München brauche man eine gute Leistung „wie Brot“, beschrieb der Schweizer die Dringlichkeit. „Man braucht ein Erfolgserlebnis. Aber auch eine gewisse Resilienz.“