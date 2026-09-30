Kownacki und Werder lösen Vertrag auf

Der Pole und die Bremer gehen ab sofort getrennte Wege. An der Weser konnte Kownacki nie wirklich Fuß fassen.

Dawid Kownacki und Fußball-Bundesligist Werder Bremen haben ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Der Klub und der 29 Jahre alte Stürmer verständigten sich einvernehmlich auf eine Auflösung des bestehenden Vertrags, dies teilte Werder am Mittwoch mit.

„Wir haben in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Dawid über seine sportliche Situation und seine Perspektive bei Werder gesprochen. Dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die Auflösung des Vertrages für beide Seiten die beste Lösung ist“, sagte Bremens Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz.

Kownacki war im Sommer 2023 von Fortuna Düsseldorf nach Bremen gewechselt. In der Saison 2024/25 kehrte der polnische Angreifer auf Leihbasis nach Düsseldorf zurück. Eine Saison später wurde er an Hertha BSC ausgeliehen, ehe er im Sommer 2026 wieder zu Werder zurückkehrte. Insgesamt kam Kownacki für die Bremer in 22 Pflichtspielen zum Einsatz.