Knoten gelöst: Paderborn holt ersten Saisonsieg

Gegen die TSG Hoffenheim erzielen die Ostwestfahlen ihre ersten Saisontore und verschärfen dadurch die Krise beim Europapokalteilnehmer.

Aufsteiger SC Paderborn hat ein Ausrufezeichen gesetzt und seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Das Team von Trainer Ralf Kettemann bezwang den Europa-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim mit 3:1 (2:0) und beendete zudem seine bisherige Torflaute. Für die Ostwestfalen ist der erste Bundesliga-Sieg seit mehr als sechseinhalb Jahren, während die TSG weiter nicht in Schwung kommt.

Nach den ersten drei Spielen ohne eigenen Treffer erlöste Mittelfeldspieler Santiago Castaneda Paderborn in der 29. Minute. Die Stürmer Stefano Marino (42.) und Steffen Tigges (69.) waren ebenfalls erfolgreich. Adam Daghim (50.) erzielte den Hoffenheimer Treffer.

Der SC Paderborn hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert Der SC Paderborn hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Bundesliga: Paderborn verschärft TSG-Krise

In der Tabelle schob sich Paderborn an der TSG vorbei und auf den zwölften Rang. Durch die dritte Liga-Niederlage liegen die Hoffenheimer, die eine Reaktion auf die Blamage in der Europa League verpassten, auf Tabellenplatz 14.

Bei ihrem Gastauftritt bei OFI Kreta (0:2) war das Team von Trainer Christian Ilzer unter der Woche überraschend gestolpert. „Die Enttäuschung darf emotional sein, die Reaktion muss professionell sein“, hatte Ilzer daraufhin gesagt.

Beim Versuch der Wiedergutmachung beorderte Ilzer Bambasé Conté zurück in die erste Elf. Der 23 Jahre alte Conté war am Donnerstag von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Nationalmannschaft nominiert worden, konnte aber nicht zum Sieg der Hoffenheimer beitragen. „Es fehlt ein Stück weit das letzte Quäntchen Intensität, die letzte Konsequenz, sowohl vorne, als auch hinten“, ärgerte sich Conté nach Abpfiff bei DAZN. „Da müssen wir schauen, dass wir besser werden.“

DEINE MEINUNG

In Ostwestfalen erlebten Conté und die 14.224 Fans einen aufmerksamen Start der Gastgeber, die immer wieder gefährlich umschalteten. Etwas zufällig erzielte aber Hoffenheim fast die Führung, als Vladimir Coufal (23.) aus der Distanz den Pfosten traf.

Baumann: „Das ist meine größte Sorge“

Ebenfalls mit einem abgefälschten Schuss im Strafraum war dann Paderborns Castaneda erfolgreich. TSG-Torhüter Oliver Baumann sah den Ball ins Tor trudeln. Und auch beim 2:0 war Baumann machtlos. Der 23 Jahre alte Marino verwertete wuchtig eine flache Hereingabe im Fünfmeterraum.

„Die größte Sorge macht mir aber, wie viel Gewicht wir ins Verteidigen legen. Das ist einfach zu wenig. Das ist zu sorglos“, bemängelte TSG-Kapitän Baumann und sprach von „schlechtem Fußball“, den Hoffenheim in Paderborn gezeigt hatte. In den bisherigen vier Ligaspielen kassierten Kraichgauer bereits zehn Gegentore.

Die TSG kam nach dem Rückstand mit Wut aus der Kabine und belohnte sich direkt. Nach Vorlage von Max Moerstedt zeigte Daghim keine Nerven, als er im Strafraum frei schießen durfte. Den anschließenden Sturmlauf überstand der Aufsteiger. Der zur Halbzeit eingewechselte Tigges traf nach einer Flanke per Kopf. In der Schlussphase drängte die TSG nochmals: Conté (83.) hatte bei seinem Schuss an die Latte Pech.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach