Bittere Verletzung beim FC Schalke

Der FC Schalke muss offenbar länger auf Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic verzichten. Der Österreicher laboriert an einer Knieverletzung.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 muss „bis auf Weiteres“ auf Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic verzichten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, hat sich der Österreicher beim Auswärtssieg bei am Freitag eine Verletzung am linken Knie zugezogen. Weitere Details nannte Schalke nicht.

Ljubicic musste mit Schmerzen vom Platz Ljubicic musste mit Schmerzen vom Platz © picture-alliance/Nordphoto/SID/Engler

FC Schalke: Ljubicic musste in Berlin früh vom Platz

Das Aufsteigerduell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen die SV Elversberg wird der 28-Jährige, der in Berlin bereits nach 21 Minuten ausgewechselt werden musst, damit wohl definitiv verpassen. Anschließend steht die lange Länderspielpause an, Ljubicic wurde von Nationaltrainer Ralf Rangnick anders als seine Teamkollegen Junior Adamu und Maximilian Wöber nicht in das Aufgebot berufen.