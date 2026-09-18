Kane setzt beim Ballon d’Or auf Heimspiel

Der Ballon d'Or wird in diesem Jahr in London verliehen - für Top-Kandidat Harry Kane ein Zeichen. Er sieht die Verleihung in seiner Heimat als "gutes Omen".

Der prestigeträchtige Ballon d’Or für den weltbesten Fußballer wird in diesem Jahr in London verliehen – für Top-Kandidat Harry Kane ein Zeichen. „Ja, viele Leute haben mich darauf angesprochen, und vielleicht ist es ein gutes Omen“, sagte der Torgarant des FC Bayern der spanischen Marca. Den goldenen Ball „zu Hause“ zu gewinnen, würde die Ehrung „ganz besonders“ machen.

„Es ist also schon ein seltsames Gefühl zu wissen, dass es dieses Jahr dort stattfinden wird“, führte Kane aus, aber: „Wir müssen einfach abwarten, was passiert.“

Harry Kane ist für den prestigeträchtige Ballon d’Or nominiert Harry Kane ist für den prestigeträchtige Ballon d’Or nominiert © IMAGO/Sportfoto Rudel

Kylian Mbappé und Lamine Yamal betreiben Eigenwerbung

Im Gegensatz zu anderen Kandidaten wie WM-Rekordtorschütze Kylian Mbappé oder Weltmeister Lamine Yamal wirbt Kane nicht offensiv für sich. „Es ist kompliziert. Ich habe noch nie gerne allzu viel über mich selbst gesprochen.“

Klar sei aber auch, „dass die vergangene Saison unglaublich war – sowohl für mich persönlich als auch für die Mannschaft. Es war mit Abstand die beste Saison meines Lebens. Dass ich 73 Tore erzielt habe – die zweithöchste Anzahl in der Geschichte –, spricht natürlich für sich. Darauf bin ich unglaublich stolz.“

All die Tore aber oder WM-Platz drei mit England, das er als Kapitän anführt, das „gehört bereits der Vergangenheit an“, sagte Kane: „Ich konzentriere mich jetzt auf die aktuelle Spielzeit und bin gespannt darauf, was ich noch alles erreichen kann.“

Der Ballon d’Or wird bei einer Gala am 26. Oktober in der englischen Hauptstadt verliehen. Neben Kane, Mbappé, Yamal, Rodri oder Lionel Messi zählen auch die Münchner Michael Olise, Luis Diaz und Dayot Upamecano zu den 30 Nominierten. Für Bayern-Sportvorstand Max Eberl ist Kane „eigentlich die klare Wahl“, die Bosse des Rekordmeisters werben intensiv für ihren Star.

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