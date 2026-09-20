Kane zum Ballon d’Or: „Ein Ziel, der Beste zu sein“

Der Torjäger des FC Bayern bezeichnet den Ballon d'Or als etwas "Besonderes", erhebt aber keinen Anspruch darauf.

In der Diskussion um die Wahl zum Weltfußballer hält sich Harry Kane weiter mit offensiver Eigenwerbung zurück. „Ja“, bekannte der Torjäger des FC Bayern im Interview mit dem französischen TV-Sender TF1, „es ist ein Ziel, der beste Spieler der Welt zu sein. Das wäre ein wunderbares Gefühl“.

Der Ballon d’Or, ergänzte Kane, sei „die größte individuelle Auszeichnung, er ist etwas Besonderes.“ Einen Anspruch auf die Trophäe aber erhob er im Gegensatz etwa zum Franzosen Kylian Mbappé oder dem Spanier Lamine Yamal erneut nicht.

Harry Kane nach seinem zweiten Tor gegen Union Berlin Harry Kane nach seinem zweiten Tor gegen Union Berlin © Pressefoto M.i.S./SID/Bernd Feil

Harry Kane gehört zum Favoritenkreis beim Ballon d’Or

Es gebe zahlreiche Kandidaten, sagte Kane: „Mbappé, Dembélé, Yamal, Rodri – alles Topspieler.“ Die Wahl werde sehr „spannend“ werden, „weil dieses Jahr alles möglich ist. Da ist auch Michael Olise, der eine großartige Saison und eine starke Weltmeisterschaft gespielt hat. Wir werden sehen. Der Ballon d’Or ist wirklich etwas ganz Besonderes.“

Kane betonte, er wolle einmal „als jemand in Erinnerung bleiben, der die Mannschaft über alles stellt und seine Mitspieler respektiert“. Niemals, ergänzte er, sei ein Spieler „größer als seine Mannschaft, sein Verein oder sein Land. Ich habe immer hart gearbeitet, still und ohne mich in den Vordergrund zu drängen.“

In der vergangenen Saison hatte Kane, der beim 7:0 (3:0) gegen Union Berlin so schnell wie kein Spieler zuvor die Marke von 100 Bundesliga-Toren übertraf, in 51 Pflichtspielen für den FC Bayern 61 Treffer erzielt. Mit den Münchner gewann er das Double und erreichte in der Champions League das Halbfinale.

DEINE MEINUNG

„Die vergangene Saison wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, sagte er, „so viele Tore zu erzielen, wichtige Tore für Bayern und England zu schießen – es war die Saison, in der ich die meisten Titel meiner Karriere gewonnen habe.“