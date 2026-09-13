Kompany kritisiert Bayern-Stars

Der FC Bayern hat Probleme beim Auswärtsspiel in Elversberg. Harry Kane schlägt spät zu. Vincent Kompany kritisiert seine Mannschaft.

Superstar Harry Kane hat dem FC Bayern in einem komplizierten Auswärtsspiel drei Punkte gesichert. Der Engländer traf bei der SV Elversberg zum 2:1-Endstand, nachdem die Saarländer in der zweiten Hälfte zum Ausgleich gekommen waren.

Die Führung für den deutschen Rekordmeister hatte Lennart Karl erzielt (26.). Maurice Krattenmacher glich für Elversberg aus (61.), ehe Kane zuschlug (72.).

Vincent Kompany gibt Anweisungen Vincent Kompany gibt Anweisungen © IMAGO/DeFodi Images

„Heute war unser Tempo nicht gut. Heute waren wir in den Zweikämpfen nicht da, wie wir das normalerweise machen […]. Wir waren einfach nicht da. Am Ende haben wir trotzdem gesehen, dass wir eine Mannschaft sind“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany nach dem Spiel bei DAZN.

Der Belgier erklärte, was ihm nicht gefiel: „Wir waren nicht so präzise am Ball, wie wir das normal sind. Wenn dein Gegenpressing nicht so intensiv ist wie noch vor drei Tagen, dann weißt du im Fußball, dann bekommst du keine Geschenke. Es ist gut für die Jungs, dass sie diesen Unterschied sehen: Wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, dann sind alle Spiele schwierig.“

Mit dem dritten Sieg beim achten Liga-Gastspiel hübschte der Meister zudem seine Ausbeute im Saarland auf – in keinem anderen Bundesland ist die Bilanz negativ. Für den 13.000-Seelen-Ort war es trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Maurice Krattenmacher (61.) die erste Niederlage überhaupt im Oberhaus.

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Vincent Wagner darf dabei sein

Überraschend gingen die Saarländer nach ihrem Traumstart mit zwei Punkten mehr als der Branchenprimus ins Duell der Extreme, Trainer Vincent Wagner durfte nach der Aufhebung seiner Gelb-Rot-Sperre am Spielfeldrand dabei sein.

Auf dem Rasen standen sich zu Beginn Marktwerte von 35 Millionen und 680 Millionen Euro gegenüber, wobei Kompany nach dem 5:0 zum Champions-League-Auftakt sogar noch Topstars wie Joshua Kimmich, Jamal Musiala oder Manuel Neuer auf der Bank ließ. Michael Olise begann derweil wieder auf der Zehner-Position.

Die Bayern drückten den Aufsteiger auch ohne einige Stammspieler von Beginn an tief hinten rein, zunächst war aber kein Durchkommen. Die erste gefährliche Aktion hatte stattdessen Elversberg, weil Minjae Kim eine gefährliche Hereingabe fast ins eigene Tor lenkte (17.).

Der FC Bayern hat Probleme

Der Außenseiter schöpfte daraus Mut, wagte auch dank Münchner Ungenauigkeiten im Aufbau vermehrt offensive Ausflüge. Einmal kam Noah Darvich nicht heran (19.), zudem fehlte bei einer Überzahlsituation der letzte Pass (21.).

Die Bayern hatten in dieser Phase Probleme – und sie schlugen doch im Stile eines Spitzenteams mit der ersten Chance zu. Karl musste nach perfekter Hereingabe von Ismael Saibari am zweiten Pfosten nur noch die Innenseite hinhalten. Doch die gewohnte Souveränität kehrte damit immer noch nicht zurück, die Münchner agierten ähnlich fahrig wie auf Schalke. Fast wäre das bestraft worden, doch der Treffer von Cole Campbell zählte wegen einer Abseitsposition im Vorfeld nicht (43.).

Auch nach der Pause hielten die Saarländer gut mit, kamen sogar zu einigen längeren Ballstafetten. Als Lohn traf der aus München gekommene Krattenmacher mit einem traumhaften Schlenzer in den Winkel. Kompany reagierte sofort mit einem Vierfach-Wechsel, brachte unter anderem Kimmich und Musiala – es begann ein Sturmlauf. Joker Luis Díaz (67.) scheiterte nach einem Arroganzanfall mit der Hacke, Michael Olise (69.) erst an Maximilian Rohr auf der Linie und dann an der Latte (70.).

Dann machte es Kane im Fallen besser und setzte den Ball perfekt ins rechte obere Eck. Das erste Liga-Tor für den Engländer in dieser Saison.

„Das ist Fußball. Manchmal musst du länger warten, als du erwartet hast. Es war natürlich gut, dass ich das Tor gemacht habe, damit wir das Spiel gewinnen. Drei wichtige Punkte. Kein einfacher Ort hier. Gutes Team. Wir sind sehr froh, dass wir gewonnen haben“, sagte Kane bei DAZN.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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