Jansen lobt Gladbachs Blessin-Verpflichtung

Marcell Jansen äußert sich bei SPORT1 als Befürworter der Verpflichtung von Alexander Blessin bei seinem Ex-Verein Borussia Mönchengladbach. Kapitän Tim Kleindienst nimmt er in die Pflicht.

Der gebürtige Mönchengladbacher und ehemalige Borussia-Profi Marcell Jansen hat bei SPORT1 die Verpflichtung von Alexander Blessin als neuen Gladbach-Trainer gelobt. „Er hatte in seiner ersten Saison mit St. Pauli die dritt- oder viertbeste Abwehr in der Bundesliga. Diese Kompaktheit ist genau das, was Gladbach jetzt braucht“, betonte der ehemalige deutsche Nationalspieler bei 45 – Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1.

Tatsächlich stellte St. Pauli gemessen an Gegentoren (41) in der Saison 2024/25 sogar die zweitbeste Defensive im Oberhaus, nur der FC Bayern kassierte damals weniger Gegentreffer (32). In der darauffolgenden Saison stieg Blessin mit den Hamburgern als Tabellenletzter ab.

Marcell Jansen lobt die Verpflichtung von Alexander Blessin als neuen Gladbach-Trainer Marcell Jansen lobt die Verpflichtung von Alexander Blessin als neuen Gladbach-Trainer © IMAGO/MIS

Auch in der Offensive erhoffte sich Jansen, der 75-mal für die Profis der Fohlen auflief, eine Verbesserung durch Blessin. „Er kann auch mit seiner Spielidee und auch in Heimspielen mit einem höheren Pressing gute Akzente setzen“, erwartete der 40-Jährige, der allgemein vom neuen Gladbach-Trainer überzeugt ist. „Er hat für mich ein sehr spannendes Trainerprofil.“

Blessin? „Das hat er eindrucksvoll bewiesen“

„Er hat aus St. Pauli sehr, sehr viel gemacht und kann auch jetzt zum Gladbacher Kader passen“, fand Jansen. „Die brauchen unbedingt genau diese Stabilität und das Gefühl: ‚Wir können als Mannschaft gut verteidigen.‘“

Den Fokus lenkte er deswegen auf die Verteidigung beim Tabellenletzten: „Dass sie Tore schießen können, haben sie diese Saison bereits bewiesen. Aber du musst unbedingt diese Kompaktheit als Mannschaft wiederbekommen. Und das hat er als Trainer bei St. Pauli eindrucksvoll bewiesen.“

DEINE MEINUNG

„Wenn sie das schaffen, dann schaffen sie auch den Klassenerhalt. Ich glaube für viele Mannschaften – auch für Borussia Mönchengladbach – sollte das das einzige Ziel sein“, erklärte Jansen.

Dass die Krise bereits so früh in der Saison kommt, könne man auch als Vorteil betrachten: „Es gibt Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach und auch den HSV, die ihre Krise jetzt gleich schon zum Anfang haben. Die Krisen werden auch noch bei anderen Mannschaften kommen und dann ist man hoffentlich schon einen Schritt weiter.“

Die Trennung von Ex-Trainer Eugen Polanski sei nachvollziehbar für ihn gewesen. „Die Zahlen sprechen erstmal für sich“, sagte Jansen über die „Gegentor-Flut“ (16 Gegentore in vier Spielen) der Fohlen, die nun Blessin in den Griff bekommen soll.

Marcell Jansen: Kleindienst muss „als Führungsspieler vorneweg marschieren“

In die Pflicht nahm Jansen auch Tim Kleindienst, der nach seiner viel diskutierten Mannschaftskritik nun als Führungsspieler vorangehen müsse. „Das ist für ihn jetzt eine gute Lernkurve. Er kann daraus lernen und gemeinsam mit dem neuen Trainer vorangehen. Und dass gerade er jetzt die jungen Spieler unterstützt, ist extrem wichtig“, forderte Jansen.

„Kühlen Kopf bewahren, Gas geben und eben auch als Führungsspieler vorneweg marschieren“ gab Jansen als Marschroute vor.

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