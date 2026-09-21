Hoffenheims Conté mit Vorfreude zur Nationalmannschaft

Bambasé Conté hadert mit der Ergebniskrise der TSG Hoffenheim, fiebert dem Abenteuer Nationalmannschaft aber entgegen.

Nach einer aufwühlenden Woche reist Bambasé Conté mit gemischten Gefühlen zur Nationalmannschaft. „Die letzten Tage waren sehr emotional für mich mit der Nominierung. Gleichzeitig gibt es im Verein keine Ergebnisse“, sagte der Profi der TSG Hoffenheim nach dem 1:3 beim SC Paderborn.

In der Fußball-Bundesliga und auch in der Europa League kommt die TSG nicht in Schwung, in Paderborn gab es die bereits dritte Saisonniederlage. Für Conté hingegen läuft es: Er wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Nations-League-Spiele in den Niederlanden (Donnerstag, 20.45 Uhr/RTL) und gegen Griechenland am kommenden Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in München nominiert.

„Es ist nicht einfach gerade, aber ich versuche das schnell abzuschütteln“, sagte er. Schließlich gehe es ja bereits am Montag los zum Treffpunkt der Nationalmannschaft.