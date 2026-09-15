Bundesliga-Keeper fällt verletzt aus

Diese Frage scheint dem Mainz-Coach gar nicht zu gefallen

Mainz 05 muss fürs Erste auf Robin Zentner verzichten. Der Stammtorwart hat sich im Spiel gegen Frankfurt verletzt.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss vorerst auf Stammtorwart Robin Zentner verzichten. Wie der Verein mitteilte, habe sich der 31-Jährige im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:3) eine Handverletzung zugezogen und werde „in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen“. Ihn dürfte erneut Neuzugang Alexander Schwolow ersetzen.

Die Diagnose kommt etwas überraschend, Zentner hatte die Partie gegen Frankfurt durchgespielt.

Robin Zentner fehlt Mainz vorerst Robin Zentner fehlt Mainz vorerst © FIRO/SID

Ausfallszeit von Zentner noch offen

Bereits das zweite Spiel beim Hamburger SV (5:0) hatte der Torhüter wegen muskulärer Probleme verpasst, dort hatte Schwolow debütiert. Seine Rückkehr richte sich „nach dem individuellen Heilungsverlauf“, schrieb der Klub, ohne genaue Angaben zur Verletzung zu machen.