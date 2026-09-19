Hamann äußert bei Olise eine brisante Vermutung

Auf dem Platz brilliert Bayern-Star Michael Olise Woche für Woche, doch abseits dessen leistet sich der Franzose skurrile Auftritte. Experte Dietmar Hamann äußert mit Blick auf eine mögliche Vertragsverlängerung eine brisante Vermutung.

Michael Olise lässt die Bayern-Fans regelmäßig jubeln, doch die Medienvertreter verzweifeln an ihm – nicht zuletzt wegen seines viral gegangenen Interviews. Experte Dietmar Hamann hat sich einen Tag nach der Gala des Franzosen beim 7:0-Heimsieg gegen Union Berlin zum Verhalten von Olise geäußert.

Zunächst stellte er bei Sky klar: „Als Fußball-Fan freue ich mich, dass er in der Bundesliga spielt. Er ist einer der Besten der Welt, deswegen bin ich froh, dass er hier ist.“ Der 53-Jährige betonte zudem, dass er auch als Mitspieler überhaupt kein Problem damit hätte, dass Olise nur ungern Interviews gibt.

Michael Olise hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2029 Michael Olise hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2029 © IMAGO/Ulrich Wagner

Hamann über Olise: „Man will ihn wahrscheinlich nicht verärgern“

„Aber die Frage ist, was die Bayern dazu sagen“, meinte Hamann und fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass er alles verweigert.“ Er verglich den Franzosen mit Harry Kane und skizzierte: „Er ist ein Sympathieträger. Er ist so beliebt, nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch, weil er immer da ist, Interviews gibt, unheimlich sympathisch ist und auf jede Frage antwortet. Von Olise wissen wir wenig bis nichts.“

Der Experte ist sich nicht sicher, wie lange sich die Bayern dieses Verhalten noch angucken, bis mal gesagt wird: „Du, pass mal auf, wenn du mehr verdienen willst, dann musst du ab und zu ein Interview geben. Aber man will ihn wahrscheinlich nicht verärgern, denn man würde gerne den Vertrag verlängern.“

FC Bayern laut Hamann in einer „Zwitter-Situation“

Hamann meint: „Der Verein ist in einer Zwitter-Situation, in der sie gerne sagen würden, dass es so nicht geht, aber auf der anderen Seite wollen sie es nicht machen, weil sie vielleicht denken, dass die Chancen auf die Verlängerung dadurch geringer werden.“

Nach dem Spiel am Freitagabend wollte Olise nicht mit den TV-Sendern und Journalisten reden. Stattdessen stellte sich Jamal Musiala den Fragen von Sky-Reporter Michael Leopold, der ihn auf seinen Mitspieler ansprach: „Abschließend noch zu Michael Olise – Tore schießt er lieber als Interviews zu geben?“ Musiala antwortete grinsend: „Deswegen stehe ich hier.“

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