„Grob unsportlich“: Hamann fordert Sperre für Amiri

Borussia Mönchengladbach verschießt gegen Mainz einen Elfmeter. Zuvor bearbeitet Nadiem Amiri den Elfmeterpunkt mit seinen Schuhen, TV-Experte Dietmar Hamann fordert drastische Sanktionen.

Dietmar Hamann hat eine Sperre für Nadiem Amiri gefordert. Hintergrund: Der deutsche Nationalspieler sei ihm während des Bundesliga-Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 (3:4) mit einer groben Unsportlichkeit aufgefallen.

Nach einem Handspiel von Mainz-Stürmer Phillip Tietz hatte Schiedsrichter Robert Hartmann mithilfe des VAR auf Elfmeter für Gladbach entschieden. Wenige Augenblicke, bevor Kevin Diks zum Strafraum antrat, fingen die TV-Kameras Amiri ein, wie er zum Elfmeterpunkt ging und diesen mit seinen Schuhen leicht bearbeitete. Diks scheiterte im Anschluss und schoss den Ball an den Pfosten. „Ein Spiel Sperre. Den würde ich aus dem Verkehr ziehen“, polterte Hamann bei Sky.

Nadiem Amiri bearbeitete den Elfmeterpunkt mit seinen Schuhen Nadiem Amiri bearbeitete den Elfmeterpunkt mit seinen Schuhen © IMAGO/STEINSIEK.CH

Hamann deutlich: „Grob unsportlich!“

Der TV-Experte forderte eine Sanktion für den Mainzer. „Er ist Nationalspieler geworden, hat einen großen Wert für die Mannschaft. Aber wir müssen diese Sachen aus dem Sport bringen. So etwas macht man nicht.“

Hamann vermutete, dass Amiri einen cleveren Zeitpunkt ausgewählt hatte, um den Elfmeterpunkt zu bearbeiten. „Wenn es der Schiedsrichter gesehen hätte, hätte er es wahrscheinlich geahndet. Amiri hat es wahrscheinlich dann gemacht, als er wusste, dass der Schiedsrichter nicht hinschaut. Wir müssen anfangen, Spieler für so etwas zu bestrafen. Das geht nicht. Ich würde ihn aus dem Verkehr ziehen. Das ist für mich grob unsportlich!“

Der DFB und die Bundesliga sollten alles unternehmen, „dass die Spieler gar nicht mehr daran denken, so etwas zu machen.“ Er urteilte: „Man kann immer versuchen, einen Vorteil für sich herauszuholen. Aber es gibt überall Grenzen. Und diese Grenze wurde weit überschritten.“

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Als Hitz den Elfmeterpunkt kaputt trat

Schon in der Vergangenheit waren immer wieder Bundesliga-Profis dabei erwischt worden, wie sie versuchten, den Elfmeterpunkt vor der Ausführung mit den Schuhen zu bearbeiten und ihn zu manipulieren.

Der womöglich berühmteste Fall liegt knapp elf Jahre zurück, als Augsburgs Ex-Torhüter Marwin Hitz beim Spiel in Köln den Elfmeterpunkt derartig bearbeitete und mit den Hacken manipulierte, dass Anthony Modeste in der Folge ausrutschte und den Elfmeter verschoss.

Auch Diks verschoss den Elfmeter am Sonntag, schien dabei aber immerhin nicht ausgerutscht zu sein. Die Borussia verlor letztlich mit 3:4 gegen Mainz und bleibt nach vier Bundesliga-Spieltagen weiter punktlos.

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