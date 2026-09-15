Gladbach? Hamann empfiehlt Überflieger

"Müssen diskutieren, ob das noch der richtige Weg ist"

Dietmar Hamann hat einen passenden Trainerkandidaten für Borussia Mönchengladbach ausgemacht. Der TV-Experte empfiehlt einen Erfolgsmann aus Österreich.

Dietmar Hamann hat dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bei der Trainersuche einen Blick nach Österreich empfohlen. Der TV-Experte hält Dietmar Kühbauer für einen geeigneten Kandidaten. Dieser hat den Linzer ASK in der vergangenen Saison zum Double geführt.

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gladbach an ihm interessiert ist, weil er in einer ähnlichen Situation nach Linz gegangen ist“, sagte Hamann bei Sky Austria.

Dietmar Hamann spricht über die Trainersuche bei Gladbach Dietmar Hamann spricht über die Trainersuche bei Gladbach © IMAGO/Sven Simon

Gladbach hatte sich nach einem enttäuschenden Start in die Spielzeit jüngst von Eugen Polanski getrennt – für Hamann eine alternativlose Entscheidung: „Dass es so schnell geht in Gladbach, habe ich auch nicht erwartet. Aber mit dem 5:0 in Freiburg konnte der Verein nicht mehr anders.“

Gladbach-Trainer? „Könnte mir fast keinen Besseren vorstellen“

Kühbauer sei für die Fohlenelf nun die geradezu bestmögliche Alternative, befand Hamann: „Sie haben eine gute Mannschaft, sehr viel besser als das, was sie im Moment zeigen. Ich könnte mir fast keinen Besseren vorstellen als den Kühbauer. Ob er in Linz beim LASK rauskommt, ob er das will, weiß ich nicht, aber ich glaube auf alle Fälle, dass es für die Gladbacher ein Riesenschachzug wäre, wenn sie ihn bekommen.“

Der 55-jährige Kühbauer steht noch bis 2029 bei seinem aktuellen Arbeitgeber unter Vertrag. Auf eine Frage zum möglichen Interesse aus Gladbach wollte sich der Österreicher zuletzt nicht konkret antworten. Sein Fokus liege auf der Aufarbeitung der gerade kassierten Niederlage gegen Sturm Graz.

In Österreich gewann Kühbauer bisher einmal die Meisterschaft und zweimal den Pokal. Zuletzt galt Ole Werner als Wunschlösung in Gladbach, der ehemalige Coach von RB Leipzig steht aber nicht zur Verfügung.

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