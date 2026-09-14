Floral: FC Bayern mit neuem Oktoberfest-Trikot

Das bunte Dress bringe "das besondere Gefühl der Wiesn auf den Platz", so der Klub. Premiere wird am Freitag gegen Berlin sein.

Blumig bunt: Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat vor dem Auftakt des Münchner Oktoberfestes sein neues Wiesn-Trikot präsentiert. Das Dress bringe „auch in diesem Jahr das besondere Gefühl der Wiesn auf den Platz“, schrieb der Klub. Man wolle damit „all das feiern, was die Wiesn so besonders macht: Lebensfreude, Gemeinschaft und Vielfalt.“

Das adidas-Trikot mit floralem Muster und Oktoberfest-Logo im Nackenbereich wird der FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Union Berlin tragen. Die Wiesn startet am Samstag. Wegen der langen Länderspielpause findet während der Oktoberfest-Zeit kein weiteres Spiel der Münchner mehr statt.