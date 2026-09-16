FC Bayern: Womit sich Luis Díaz schwertut

Luis Díaz fühlt sich beim FC Bayern München längst wohl. Nur ein Detail bereitet dem Neuzugang im Alltag noch Probleme.

Luis Díaz fühlt sich beim FC Bayern München pudelwohl. Der kolumbianische Nationalspieler hat sich nach eigenen Angaben seit seinem Wechsel vom FC Liverpool an die Isar im vergangenen Sommer schnell eingelebt, offenbart aber eine Baustelle: Deutsch lernen fällt ihm deutlich schwerer als erhofft.

„Für mich ist die Sprache weiterhin komisch – oder besser ausgedrückt: schwierig … schrecklich schwierig“, sagte Díaz bei RTL/Sky und lachte. Die Anpassung sei „nicht so einfach“, räumte der Offensivspieler ein. Dennoch betonte er, dass er sich in München insgesamt sehr wohlfühle.

Luis Díaz fühlt sich beim FC Bayern pudelwohl Luis Díaz fühlt sich beim FC Bayern pudelwohl © IMAGO/Laci Perenyi

Besonders vom Umfeld beim deutschen Rekordmeister zeigt sich der 29-Jährige begeistert. „Die Menschen, die ich hier bisher kennengelernt habe – besonders innerhalb des Vereins – sind super lieb und herzlich im Umgang“, erklärte Díaz. Die Verantwortlichen würden alles dafür tun, dass er sich schnell zurechtfindet.

Díaz: „Das erinnert mich an Kolumbien“

Auch die Mentalität innerhalb des Klubs imponiert dem Kolumbianer. „Die Leute hier im Verein denken immer nach vorne und arbeiten gerne. Das erinnert mich auch ein bisschen an Kolumbien“, sagte Díaz. Diese Einstellung gefalle ihm „wirklich sehr“.

Abseits des Rasens genießt der Bayern-Star ebenfalls sein neues Umfeld. München sei „unglaublich“, schwärmte Díaz. „Hier kann man so viel Schönes unternehmen, wenn man die Zeit hat.“ Trotz aller positiven Eindrücke bleibt die Sprache sein größtes Hindernis: „Die Sprache ist sicher eine der wenigen Dinge, mit denen ich mich schwertue.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.