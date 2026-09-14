FC Bayern präsentiert Wiesn-Trikot

Der FC Bayern präsentiert sein neues Wiesn-Trikot. Das diesjährige Design ist mit einem bunten, floralen Blumenmuster gestaltet.

Das Geheimnis um das neue Wiesn-Trikot des FC Bayern München ist gelüftet. Gemeinsam mit adidas hat der deutsche Rekordmeister erneut ein Sondertrikot entworfen.

„Das neue Trikot verbindet Münchner Tradition mit einem modernen, selbstbewussten Design und feiert dabei all das, was die Wiesn so besonders macht: Lebensfreude, Gemeinschaft und Vielfalt“, schrieb der deutsche Rekordmeister in der Trikot-Ankündigung.

Das Wiesn-Trikot ist mit einem floralen, bunten Blumenmuster gestaltet Das Wiesn-Trikot ist mit einem floralen, bunten Blumenmuster gestaltet © FC Bayern München

FC Bayern trägt Wiesn-Trikot gegen Union Berlin

Das Trikot ist dieses Jahr mit einem floralen, bunten Blumenmuster gestaltet. Die unterschiedlichen Farben sollen dabei die „vielen Facetten der Wiesn“ widerspiegeln und die „einzigartige Atmosphäre“ aufgreifen. Ergänzt wird das Design durch ein eigens entwickeltes FC Bayern Wiesn-Emblem.

Beim Heimspiel am 18. September gegen Union Berlin (20:30 Uhr, LIVETICKER) wird der deutsche Rekordmeister im Wiesn-Trikot auf dem Platz stehen, bevor das Oktoberfest am Folgetag dann auch offiziell startet. Wegen der langen Länderspielpause wird es das einzige Spiel der Münchner im Wiesn-Dress sein.

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