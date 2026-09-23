Pesic bekommt wichtiges Amt beim FC Bayern

Der langjährige Chef der Basketball-Abteilung soll auf Walter Mennekes folgen. Noch müssen ihn die Mitglieder im Amt bestätigen.

Große Ehre für Marko Pesic! Der langjährige Geschäftsführer der Basketballer des FC Bayern übernimmt beim Rekordmeister ein wichtiges Amt: Wie die Bayern bekanntgaben, soll er zukünftig Teil des Präsidiums der Münchner sein.

Das aktuelle Präsidium um Präsident Herbert Hainer ernannte den 49-Jährigen zum Nachfolger des 2. Vizepräsidenten Walter Mennekes. Dieser will sein Amt zum 20. November niederlegen. Die Nominierung muss auf der Jahreshauptversammlung am 21. November durch die Mitglieder bestätigt werden.

Marco Pesic (r., mit Max Eberl) wird 2. Vizepräsident beim FC Bayern Marco Pesic (r., mit Max Eberl) wird 2. Vizepräsident beim FC Bayern © IMAGO/Ulrich Wagner

Diese neuen Posten bekommt Marko Pesic beim FC Bayern

Mit Pesic, der wie Mennekes für die Sportabteilungen des Vereins verantwortlich sein soll, setze man „den Verjüngungskurs der Vereinsführung fort“, sagte Hainer in der Vereinsmitteilung: „Marko kennt den FC Bayern aus seinen vielen Jahren in der Leitung unserer Basketballer. Er weiß, um was es in diesem Verein geht, und er verkörpert neue Impulse genauso wie bewährte Wege zu den größten Erfolgen.“

Der frühere Basketball-Nationalspieler Pesic war zur Saison 2011/12 zu den Bayern-Basketballern gekommen und hatte die Abteilung bis zu seinem Abschied im vergangenen Jahr geführt. Im vergangenen Jahr hatte er sich auf eigenen Wunsch vom Posten des Geschäftsführers zurückgezogen, blieb dem Verein aber erhalten. Zuletzt wirkte er schon als Berater des Präsidums.

„Ich durfte fast 15 Jahre lang Verantwortung für den Basketball beim FC Bayern tragen und habe in dieser Zeit sehr viel über diesen Verein, seine Menschen und seine Kultur gelernt“, sagte er nun: „Diese Erfahrung und meine ganze Leidenschaft möchte ich für diesen außergewöhnlichen Verein einbringen.“

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)