FC Bayern: Kane und Olise senden Grüße nach Barcelona

Lamine Yamal übt Kritik an den Vergabekriterien für den Ballon-d'Or und verpasst damit indirekt auch Harry Kane einen Seitenhieb. Dessen Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Und dann wäre da noch Michael Olise.

Schöne Grüße an Lamine Yamal: Harry Kane und Michael Olise haben mit einer fulminanten Show beim 7:0-Kantersieg gegen Union Berlin ihre Ballon-d’Or-Ansprüche untermauert und die Aussagen des 19-jährigen Dribbelkünstlers in ein neues Licht gerückt – besser gesagt: entkräftet.

Yamal selbst hatte nämlich die Vergabekriterien für den Ballon d’Or deutlich kritisiert. Im Gespräch mit Movistar Plus sagte der Barca-Star: „Der Ballon d’Or sollte an den besten Spieler der Welt gehen, Punkt. Er sollte nicht an einen Spieler gehen, der 80 Tore geschossen hat.“

Michael Olise (l.) und Harry Kane feiern das 7:0 des FC Bayern gegen Union Berlin Michael Olise (l.) und Harry Kane feiern das 7:0 des FC Bayern gegen Union Berlin © IMAGO/Sven Simon

FC Bayern: Olise überragt in allen Bereichen

Kane und Olise stellten am Freitagabend nicht nur das Toreschießen unter Beweis, sondern auch, dass sie ganz sicher zu den besten Spielern der Welt gehören – wenn einer von den beiden nicht gar „der Beste“ ist.

Olise traf gleich dreimal, ein Tor schöner als das andere – es war der erste Dreierpack auf Vereinsebene für den 24-Jährigen.

„Es muss scheinbar Wahlkampf gemacht werden. Am besten sind die Spieler, die keinen Wahlkampf brauchen“, sagte Sportvorstand Max Eberl in der Mixed Zone – und meinte mit jenem „Wahlkampf“ die Worte von Yamal.

Auch Kane wurde auf die Aussagen von Yamal angesprochen. „Wir wissen nicht, was er damit gemeint hat. Die Leute werden sich ihre eigenen Gedanken dazu machen. Noch einmal: Jeder ist anders“. entgegnete der 33-Jährige den Reportern: „Yamal ist ein unglaublicher Spieler und er hatte eine großartige Saison. Aber das gilt auch für viele andere Spieler. (Kylian, Anm. d. Red.) Mbappé, Michael – was für eine herausragende Leistung heute wieder -, Rodri: Es gibt so viele Spieler, die eine großartige Saison hinter sich haben.“

DEINE MEINUNG

Kane fügte hinzu: „Jeder hat das Recht, sich so zu äußern, wie er möchte. Das liegt nicht in meiner Hand. (…) Aus meiner Sicht macht mir das sogar ziemlich viel Spaß. Ich warte einfach ab, was passiert, mache mein Ding auf dem Platz, und dann sehen wir weiter.“

Kompany schwärmt von Olise

Olise zeigte wiederum erneut, dass er mehr als nur knipsen kann: Der Franzose war der einflussreichste Spieler der Bayern und führte die Statistik in gleich sieben Kategorien an: Ballkontakte (104), Torschüsse (6), herausgespielte Großchancen (1), herausgeholte Elfmeter (1), präzise Flanken (3), erfolgreiche Dribblings (5) und gewonnene Zweikämpfe am Boden (11).

„Michael macht diese Tore, aber er hat im Training tatsächlich auch sehr viel an diesen Abschlüssen gearbeitet. Auch die Topspieler brauchen mehr als nur Talent“, merkte Cheftrainer Vincent Kompany bei Sky an.

Ein TV-Interview gab Olise am Freitag trotz Sky-Anfrage nicht, statt Worten lässt er lieber seine Taten für sich sprechen.

Kane stellt unglaublichen Rekord auf

Und dann wäre da noch Kane, Rekord-Kane! Der Doppelpack des Starstürmers bedeutete die Bundesliga-Treffer 100 und 101 im 98. (!) Spiel – nie war jemand schneller. Doch genau darauf spielte Yamal mit seinen Aussagen ja an, dass nicht der Spieler mit den meisten Toren die Auszeichnung bekommen solle.

Der fleißige Arbeiter glänzte aber auch anderweitig, war wieder überall auf dem Platz zu finden und war sich für nichts zu schade. Wie wichtig Kane abseits seiner Tore für die Münchner ist, hob auch Kompany hervor: „Man spricht über seine Tore und alles, was er gemacht hat“, erklärte der Belgier: „Das bedeutet unheimlich viel für die Mannschaft und dann kommen noch diese Tore dazu. Das ist besonders, was er macht. Immer wieder auch.“

Kanes Standing in München ist unumstritten. Nicht umsonst möchten die Bayern-Bosse unbedingt mit dem Ausnahmestürmer verlängern.

Frecher Tweet von Union Berlin

Die Unioner bewiesen derweil Galgenhumor und setzten einen Tweet in Anbetracht von Yamals Aussagen ab: „Hätte dieser 19-jährige Lausbub aus Barcelona nicht einfach seinen Mund halten können? Kane und Olise sind heute richtig on fire und beweisen, dass sie Ballon-d’Or-Material sind.“

Bitte lass diesen Tweet einen großen Bogen um Barcelona machen 🙏 Ich bin jetzt nicht bereit für wütende Katalanen nach dieser Auswärtsfahrt. https://t.co/dNPgEIwNDH — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 18, 2026

Später legte der Admin der Eisernen nochmal nach und schrieb: „Bitte lass diesen Tweet einen großen Bogen um Barcelona machen. Ich bin jetzt nicht bereit für wütende Katalanen nach dieser Auswärtsfahrt.“

Die 70. Verleihung des Ballon d’Or findet übrigens am 26. Oktober 2026 – erstmals in London – statt. Natürlich mit Yamal, Kane und Olise.

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