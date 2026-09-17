Kompany kündigt Gnabry-Comeback an

Serge Gnabry steht vor dem Comeback. Trainer Vincent Kompany geht davon aus, dass der Nationalspieler erstmals seit dem 15. April zum Einsatz kommen wird.

Serge Gnabry steht passend zu seiner Nominierung für die Nationalmannschaft vor seinem Comeback beim FC Bayern. Der 31 Jahre alte Angreifer, der sein letztes Pflichtspiel am 15. April in der Champions League gegen Real Madrid bestritten hat, soll am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen Union Berlin zum Einsatz kommen.

Serge Gnabry steht vor seinem Comeback Serge Gnabry steht vor seinem Comeback © picture-alliance/SID/Fabian Kleer

„Wir haben bei Serge lange gewartet, bis er das Signal gibt, dass er sich gut fühlt. Ich schätze, dass er gegen Union Minuten bekommen wird“, sagte Trainer Vincent Kompany am Donnerstag. Auf eine Position wollte er Gnabry dagegen nicht festlegen. „Serge hat letzte Saison sehr gut auf der Zehnerposition gespielt, er hat da aber auch auf dem Flügel gespielt.“

Bayern-Kader mit Gnabry wieder komplett

Gnabry, der am Sonntag bei der SV Elversberg bereits wieder im Kader stand, hatte sich vor fünf Monaten eine schwere Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen und dadurch auch die vorgesehene Teilnahme an der WM im Sommer verpasst. Durch seine Rückkehr kann Kompany erstmals seit langem wieder auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.