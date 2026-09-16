FC Bayern: Freund verlängert Vertrag

Der FC Bayern setzt in der Führungsetage weiter auf Kontinuität. Der nächste Boss bekommt einen neuen Vertrag.

Der FC Bayern plant weiter seine Zukunft und hat nun auch mit Sportdirektor Christoph Freund verlängert. Der Rekordmeister verkündete, dass Freunds Vertrag bis zum 30. Juni 2029 läuft. Der Österreicher kam 2023 von RB Salzburg nach München und arbeitete seitdem eng mit Sportvorstand Max Eberl zusammen, der ebenfalls bis zum 30. Juni 2029 verlängert hat.

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender der Münchner, lobte die Arbeit des 49-Jährigen in der offiziellen Mitteilung des Vereins: „Christoph Freund spielt bei all unseren sportlichen Entscheidungen eine zentrale Rolle – und wir freuen uns, dass er auch in Zukunft für den FC Bayern tätig sein wird. Die Erfolge der vergangenen Jahre sind mit ein Verdienst seiner hervorragenden Arbeit.“

Christoph Freund verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern Christoph Freund verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern © IMAGO/Fussball-News Saarland

Nach Eberl: Auch Freund verlängert

Auch Freunds Vertrauter Eberl freute sich über die Entscheidung: „Ich freue mich sehr, dass Christoph weiter mit uns allen zusammen an der sportlichen Ausrichtung des FC Bayern arbeiten wird. Christoph ist ein wertvoller Teil unseres Teams, eine wichtige Anspielstation im sportlichen Bereich, von den Profis mit dem Staff bis hin zum FC Bayern Campus. Wir ergänzen uns im Alltag, die Zusammenarbeit macht Spaß und ist immer auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet, den FC Bayern stetig voranzubringen.“

Freund, der vor seiner Zeit in München bereits 17 Jahre in Salzburg auf verschiedenen Positionen Erfahrungen gesammelt hat, verkündete seinen großen Stolz. „Der FC Bayern ist einer der größten Vereine der Welt, und für mich ist diese Aufgabe seit meinem Start hier eine Herzensangelegenheit geworden. Wir haben uns zusammen auf eine spannende Reise aufgemacht, auf der wir uns noch viel vorgenommen haben“, sagte der gebürtige Leoganger.

Am 1. September übernahm Freund den Posten beim FC Bayern und sammelte vor allem mit seiner kommunikativen Art viele Pluspunkte. Zudem brachte er auch den Campus voran. „Er hat die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt und wir freuen uns, unseren gesamten sportlichen Bereich gemeinsam mit ihm weiterzuentwickeln“, schwärmte Dreesen nun.