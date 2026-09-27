Effenberg sorgt sich im Doppelpass um Gladbach

Borussia Mönchengladbach steckt in einer Krise und hat bereits nach vier Spieltagen den Trainer gewechselt. SPORT1-Experte Stefan Effenberg geht davon aus, dass die Fohlen es über die komplette Saison hinweg sehr schwer haben werden und um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

Stefan Effenberg blickt mit großen Sorgen auf seinen früheren Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach. Nach vier Spieltagen sind die Fohlen Tabellenletzter, haben Trainer Eugen Polanski bereits entlassen und mit Alexander Blessin jemanden geholt, der die Wende bringen soll. Der SPORT1-Experte meinte im FIROCKX Doppelpass am Sonntagmorgen: „Das wird verdammt schwierig, weil die Mannschaft komplett verunsichert ist.“

Er führte weiter aus, dass die Verunsicherung vor allem in den beiden Heimspielen, die jeweils mit 3:4 gegen die SV Elversberg sowie gegen den 1. FSV Mainz 05 verloren gegangen sind, zu sehen war: „Das sind Alarmzeichen und dass reagiert werden musste, war klar.“

SPORT1-Experte Stefan Effenberg macht sich Sorgen um Borussia Mönchengladbach SPORT1-Experte Stefan Effenberg macht sich Sorgen um Borussia Mönchengladbach © IMAGO/Sven Simon

Kleindienst und Nicolas „funktionieren nicht“

Als einziges Team in der Bundesliga steht Gladbach noch ohne einen Punkt da und Teams, die vor der Saison als Abstiegskandidaten gehandelt wurden wie Paderborn und Schalke, konnten bereits Erfolgserlebnisse sammeln. „Diese Vereine haben das Momentum auf ihrer Seite und kommen aus der Länderspielpause mit einem ganz anderen Gefühl als Gladbach“, betonte Effenberg.

Er sagte, dass Blessin schnellstmöglich ein Gebilde formen müsste, das zwei oder drei Führungsspieler umschließt. Hierbei nannte der 58-Jährige beispielsweise zwar Keeper Tim Nicolas und Kapitän Tim Kleindienst als potenzielle Kandidaten, urteilte aber: „Die funktionieren nicht“. Kleindienst sei seiner Meinung nach sehr viel mit sich selbst beschäftigt und noch nicht in der neuen Saison angekommen.

Zudem sei Nicolas zwischen den Pfosten „auch am Wackeln und total verunsichert“.

Junge Spieler sind in einer starken Drucksituation

Außerdem haderte Effenberg mit der Philosophie der Gladbacher, denn vor der Saison wurden überwiegend junge Spieler verpflichtet, die perspektivisch viel Geld einbringen sollen, doch das gelinge aktuell überhaupt nicht mehr: „Jetzt sind die Spieler in einer kompletten Drucksituation. Die Philosophie, junge Spieler in so einer Situation besser machen zu wollen, ist brandgefährlich, weil sie den Druck nicht kennen.“

Sven Mislintat ergänzte, dass man sich in Gladbach zwar „etwas Gutes“ im Sommer überlegt habe, doch bereits so früh in der Saison „etwas zerbrochen und kaputtgegangen“ sei. „Man ist hart gelandet“, stellte der frühere Fußballfunktionär von Borussia Dortmund und dem FC Arsenal fest und sagte: „Das ist ein schwieriges Konzept, aber vermutlich war es im Sommer alternativlos.“

DEINE MEINUNG

Blessin wird nach der Länderspielpause sein Gladbach-Debüt beim Derby gegen den 1. FC Köln feiern. Für Mislintat ist klar: „Das Derby ist schon fast sowas wie ein Endspiel. Natürlich kann ein Sieg alles anzünden, aber der Verein kann durch eine Niederlage auch in die tiefste Depression fallen. Das sind unangenehme Wochen.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach