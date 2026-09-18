Die Bayern schenken ein: „Anstich“ von Musiala, Dreierpack von Olise

Auch Rekordmann Harry Kane trifft: Mit einem Schützenfest gegen Union Berlin setzen sich die Münchner zumindest bis Samstag an die Tabellenspitze.

O’zapft is! Mit einem Schützenfest haben sich Rekordmann Harry Kane und der FC Bayern pünktlich zum Wiesn-Auftakt wieder an die Tabellenspitze der Bundesliga gesetzt – zumindest vorerst. Durch ein rauschhaftes 7:0 (3:0) gegen Union Berlin liegen die Münchner um den überragenden Dreierpacker Michael Olise erstmals seit dem ersten Spieltag wieder auf Platz eins, einen Punkt vor dem SC Freiburg und Borussia Dortmund, die beide erst am Samstag zum Einsatz kommen.

Nach dem „Anstich“ durch Jamal Musiala (18.) schenkten die Bayern den Köpenickern, die ohnehin schon den schlechtesten Saisonstart seit dem Aufstieg 2019 beklagt hatten, weiter gehörig ein. Torjäger Kane, der in seinem 98. Bundesligaspiel zunächst sein 100. Tor erzielte und damit schneller war als je ein Spieler zuvor (39., Foulelfmeter) und Olise (42.) trafen noch vor der Pause. Danach hieß es: „Einer geht noch“ – durch Tore von Kane (54.), erstmals Ismael Saibari (70.) und erneut Olise (73./76.).

Der obligatorische, für Sonntag angesetzte Besuch des Oktoberfests, das erstmals ohne ein Pflichtspiel des Rekordmeisters abläuft, dürfte in entspannter Atmosphäre stattfinden. Trainer Vincent Kompany hatte das Seine dazu beigetragen und vor der Länderspielpause noch einmal seine potenziell beste Mannschaft auf das Feld geschickt – nur Konrad Laimer fehlte aufgrund einer angeblich nur leichten Verletzung an den linken Adduktoren. Es fiel gegen harmlose Berliner, die offensiv nur sehr sporadisch stattfanden, nicht ins Gewicht.

Eine gute Viertelstunde bemühten sich die Münchner vergeblich darum, eine Lücke in der Abwehr von Union zu finden, dann gelang Musiala wie schon in der vergangenen Woche beim Auftaktsieg in der Champions League gegen Bodö/Glimt das Führungstor. Der Nationalspieler erspähte eine freie Schussbahn, zog sofort ab und traf aus 17 Metern halbhoch in die lange Ecke.

DEINE MEINUNG

Die Münchner waren nun endgültig auf Betriebstemperatur, die Räume wurden zusehends größer. Vor allem Olise, der schon in der etwas zähen Anfangsphase permanent in Richtung gegnerisches Tor unterwegs gewesen war, sorgte regelmäßig für erhöhten Pulsschlag bei den Eisernen. Der Franzose belohnte sich mit einem Traumtor – Musiala hatte ihm den Ball elegant an die Strafraumgrenze abgelegt.

Dazwischen stellte Kane abermals einen Geschwindigkeitsrekord auf. Mit seinem brachial verwandelten Foulelfmeter, verursacht von Tom Rothe an Olise, unterbot er die bisherige Bestmarke von Dieter Müller, der für seine ersten 100 Tore in der Bundesliga 129 Spiele benötigt hatte. Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 hat Kane in insgesamt 154 Spielen für die Bayern nun 152 Tore erzielt. Er liegt damit schon auf dem siebten Rang in der ewigen Torschützenliste der Münchner.

Kurz vor Schluss gab zudem Nationalspieler Serge Gnabry sein Comeback. Das einzige, was zumindest dem treuesten Münchner Anhang nicht gefiel, waren die eigenwilligen Wiesn-Trikots. Während des 191. Oktoberfests werden sie von den Spielern aber eh nicht mehr getragen.