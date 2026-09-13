Díaz-Szene lässt Bayern-Kollegen wüten

Luis Díaz setzt seinen persönlichen Trend fort und vergibt einmal mehr eine Großchance. Der Kolumbianer scheitert an Elversbergs Keeper Nicolas Kristof per Hacke - und bringt damit Josip Stanisic auf die Palme.

Diese Szene hat Josip Stanisic überhaupt nicht gefallen! Luis Díaz hat mit einem erfolglosen Hacken-Abschluss seinen kroatischen Mitspieler auf die Palme gebracht und auch Harry Kane ungläubig zurückgelassen.

Der Kolumbianer war beim Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern in Elversberg (2:1) perfekt von Michael Olise in Szene gesetzt worden, als er in der 67. Minute frei im Strafraum zentral vor Torhüter Nicolas Kristof auftauchte. Doch anstatt den Ball mit den ersten Kontakten sauber auf den Kasten zu bringen, verzögerte Díaz, bremste ab und versuchte, Kristof per Hackentrick zu überwinden. Die Aktion missglückte, Elversbergs Keeper vereitelte die Großchance und Díaz blieb verdutzt zurück.

Harry Kane war nach der vergebenen Díaz-Chance bedient Harry Kane war nach der vergebenen Díaz-Chance bedient © IMAGO/Fussball-News Saarland

Díaz-Aktion verärgert Stanisic

Der Kolumbianer, der erst zwei Minuten zuvor eingewechselt worden war, zog durch die Szene auch den Ärger zweier Bayern-Stars auf sich. Offensiv-Kollege Harry Kane hatte sich perfekt in Stellung gebracht und auf einen Pass von Díaz gewartet. Doch der Flügelspieler spielte nicht ab und scheiterte kläglich, weshalb Kane laut aufschrie und anzeigte, dass er völlig frei stand.

Auch Verteidiger Stanisic ärgerte sich maßlos über Díaz‘ Fehlschuss und schimpfte auf dem Rasen. Der Kroate hatte schon zum Jubeln angesetzt, als der Kolumbianer an den Ball kam. Nach dessen Hackenschuss fluchte Stanisic und blickte entgeistert zur Trainerbank.

„Das passt ins Bild. Er lässt zu viel liegen. Das ist schon sehr Laissez-faire. Wenn es klappt, haben wir das nächste Traumtor. Wenn nicht, sieht es dumm aus“, urteilte DAZN-Kommentator Max Siebald über die Szene. Experte Michael Ballack pflichtete ihm bei: „Zu verspielt. Egal wie, du musst den Ball reinmachen. Wenn es gelingt, ist es traumhaft. Wenn nicht, ist es leichtfertig vergeben.“

DEINE MEINUNG

Eberl reagiert auf Díaz-Flaute

Sportvorstand Max Eberl nahm Díaz nach dem Spiel in Schutz, erwartet künftig aber wieder mehr vom Offensivstar.

„Was soll ich als Abwehrspieler, der nie ein Tor geschossen hat, Lucho Díaz sagen, wie er besser ein Tor schießen soll? Lucho hat momentan nicht das Momentum. Er überlegt wahrscheinlich auch: Nehme ich ihn jetzt direkt oder nehme ich ihn noch einmal an? Dann ist der Ball schon da. Aber wie gesagt: Wir haben heute einige Chancen verpasst. Irgendwann wird auch sein Knoten wieder platzen“, sagte Eberl.

Es ist beileibe nicht die erste Großchance, die Díaz in der laufenden Saison ausgelassen hat. Beim 5:0-Sieg in der Champions League gegen Bodö/Glimt hatte der 29-Jährige gleich mehrere vielversprechende Chancen ausgelassen und auch deshalb die SPORT1-Note 5 bekommen. Beim Gastspiel auf Schalke hatte er ebenfalls mehrmals aus guter Position einen Treffer auf dem Fuß, blieb allerdings torlos.

Der FC Bayern konnte den Díaz-Fehlschuss in Elversberg verschmerzen: Der Rekordmeister siegte im Saarland mit 2:1, Harry Kane erzielte in der 72. Minute das entscheidende Tor zugunsten der Münchner.